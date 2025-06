Colpi in negozi di Cecina, denunciato un 60enne

I carabinieri della Stazione di Cecina hanno concluso un’indagine scaturita dalle denunce dei titolari di due attività commerciali, denunciando in stato di libertà un uomo di circa sessant’anni, originario della Puglia e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti. L’uomo è gravemente indiziato per i reati di furto aggravato e tentato furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il sospetto si sarebbe introdotto alcuni mesi fa, in orario notturno, in un esercizio commerciale della zona, riuscendo a sottrarre oltre 100 euro dal registratore di cassa. In seguito avrebbe tentato un secondo colpo in un’altra attività vicina, senza però riuscire a portare a termine il furto. Durante il tentativo, avrebbe forzato gli scuri dell’ingresso e, accortosi della presenza di una telecamera di sorveglianza, l’avrebbe divelta rendendola inutilizzabile.

Le indagini sono state avviate immediatamente dopo la denuncia sporta dalle vittime, e grazie alla conoscenza del territorio e alla rapidità d’azione dei militari di Cecina, è stato possibile acquisire elementi utili per risalire all’identità dell’uomo. Incrociando le immagini delle telecamere di videosorveglianza con i precedenti controlli a suo carico, i carabinieri hanno ricostruito il profilo del sospetto e ne hanno accertato la corrispondenza con l’autore dei furti.

L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno.

Si precisa che, nel rispetto dei diritti dell’indagato e delle garanzie costituzionali, l’uomo è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.