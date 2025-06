Stamattina, intorno alle 9.15, è scoppiato un incendio in un'azienda a Mercatale. A renderlo noto, su Facebook, è il sindaco Danoele Vanni, che ha poi aggiunto come il pronto intervento dei vigili del fuoco ha premesso di domare il rogo in pochi minuti.

Non si registrano persone ferite.

Fonte: Vinci