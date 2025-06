Podismo, i risultati della 10K Run Empolese

Grande prestazione di Samuele Oskar Cassi nella quarta edizione della 10K Run Empolese, la classica sui 10 chilometri che ha visto il corridore dell’Atletica Calenzano, uno dei nomi di spicco del podismo toscano, sfiorare di soli 5” il record della corsa vecchio di 3 anni. Cassi, autore di una prova in progressione e già vincitore lo scorso anno in 32’48”, ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 32’26” con 32” su Mariano Cattano (Sempredicorsa Asd) e 58” su Francesco Bellini (Aurora Montale). Più lontani Tomas Tei (Atletica Virtus Lucca) a 2’00” e Domenico La Banca (The Lab) a 2’10”.

Nella gara femminile prima posizione per Hodan Mohamed Mohamud, la portacolori dell’Atletica Castello che bissa così il successo dello scorso anno. Tempo di 37’14” per lei, lontana 1’35” dal primato della corsa che le appartiene. A farle compagnia sul podio Martina Mantelli (Toscana Atletica Empoli), seconda a 53” e Adele Magi (Gs Lammari) terza a 1’25”.

La gara ha fatto registrare un clamoroso successo di partecipazione con ben 213 arrivati. Per la Podistica Empolese è stata una grande domenica, grazie anche al supporto dell’assessorato del Comune di Empoli e dell’Uisp, sotto la cui egida si è svolta la manifestazione, che ha avuto il suo epicentro nello Stadio Castellani libero da impegni calcistici.

La gara, intitolata alla memoria di Ivo Heffler, tornerà il prossimo anno per un’edizione ancora più in grande.

