Schiacciato dal trattore, muore 75enne a Laterina Pergine Valdarno

Un uomo di 75 anni, Paolo Ferri, ha perso la vita ieri pomeriggio a Laterina Pergine Valdarno (Arezzo), dopo essere rimasto schiacciato dal trattore con cui stava lavorando in un terreno di famiglia, in località Podere Riganzi. L’allarme è scattato intorno alle 16.30, ma i soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Ferri, residente a Ponticino e molto conosciuto in paese per il suo impegno nell’associazione della festa medievale, è deceduto sul colpo.

Il sindaco Jacopo Tassini ha espresso il cordoglio della comunità. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno escluso responsabilità di terzi.