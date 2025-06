Sporcizia e insetti, chiuso dai carabinieri un ristorante a Livorno

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Livorno all’interno di ristoranti e attività di somministrazione alimenti. Nell’ambito di una campagna nazionale mirata alla sicurezza degli alimenti, i militari hanno eseguito un’ispezione in un ristorante del centro città, riscontrando gravi carenze igienico-sanitarie.

Secondo quanto emerso dal controllo, i locali del ristorante versavano in condizioni di scarsa pulizia, con sporco pregresso non rimosso da tempo, strati di grasso e unto su impianti e attrezzature, muffa alle pareti e la presenza di insetti infestanti nelle esche di cattura collocate in vari punti del pavimento.

Inoltre, i Carabinieri hanno contestato la mancata applicazione del piano di autocontrollo HACCP, a causa di uno stoccaggio promiscuo di generi alimentari con materiali estranei e non pertinenti.

La situazione riscontrata ha imposto l’intervento immediato del personale dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, che ha disposto la sospensione e l’inibizione dell’attività di somministrazione alimenti fino alla completa rimozione delle criticità. Alla titolare del ristorante è stata comminata anche una sanzione amministrativa di 3.000 euro.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale, con il NAS che, in collaborazione con l’Arma territoriale, continuerà a vigilare per garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza alimentare.

Fonte: Livorno