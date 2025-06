Volley Castelfiorentino, Abc retrocede in serie C

A Torino arriva l’epilogo più amaro. Il Don Bosco Crocetta conquista gara-3 della finale salvezza per 79-57 e chiude la serie, condannando l’Abc Solettificio Manetti alla retrocessione in serie C. La grande intensità difensiva dei padroni di casa fa la differenza, con i gialloblu che di fatto restano aggrappati alla gara per il primo quarto, salvo poi rincorrere per le tre successive frazioni. Nella bolgia torinese, ne emerge un match a senso unico in cui il fattore campo, che ha indirizzato tutte le cinque sfide stagionali tra le due squadre, risulta anche stavolta decisivo.

Si chiude qui, dunque, una cavalcata durata otto mesi, e con essa l’esperienza in serie B Interregionale dell’Abc Solettificio Manetti.

LA CRONACA

Quintetti

Torino: Cellino, Villar, Cian, Andreutti, Hida

Abc: Gutierrez, Corbinelli, Lazzeri, Azzano, Nnabuife

Fin dalla palla a due l’Abc soffre la pressione difensiva di Torino, che costringe i gialloblu agli straordinari per trovare la via del canestro. Intanto, i padroni di casa provano ad allungare con Hida toccando il 12-7 dopo quattro giri di cronometro. La tripla di Lazzeri tiene l’Abc incollata, seguita dal canestro di Azzano sotto le plance che impatta a quota 13. Nell’ultima offensiva locale, però, Pagetto dalla lunga distanza manda tutti al primo riposo sul 16-13.

Botta e risposta all’inizio del secondo parziale, finché cinque punti di Sakovic permettono a Crocetta di toccare il +6 a metà frazione (23-17). La penetrazione di Azzano rompe gli indugi castellani ma Torino alza letteralmente le barricate in difesa e dà il via alla fuga scappando sul+14 (33-19). A fil di sirena, la tripla di Gutierrez scrive 33-22 all’intervallo.

Il gioco a due tra Gutierrez e Azzano inaugura la ripresa, ma dopo essersi riavvicinata fino a -6 l’Abc spegne completamente la luce. Mentre Cantini è costretto a lasciare il campo per infortunio, Crocetta domina in lungo e il largo e mette un piede e mezzo nella prossima B Interregionale già al 30′, quando il tabellone segna un pesantissimo 57-37.

Un abisso che lascia ben poco da raccontare di un ultimo quarto che serve soltanto ad avvicinarsi alla sirena finale. Quella che come un’amarissima sentenza costringe l’Abc Solettificio Manetti a salutare la serie B.

DON BOSCO CROCETTA TORINO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 79-57

Don Bosco Crocetta Torino: Andreutti 2, Hida 15, Pagetto 5, Brussino 2, Trigiani 3, Cellino 20, Ugues, Rosso ne, Cian 3, Villar 17, Barla 2, Sakovic 10. All. Maino. Ass. Musso, Ciofetta.

Stats totali: 21/38 (55%) da due, 10/34 (29%) da tre, 7/14 (50%) da due, 48 rimbalzi (12 off, 36 dif), 20 assist.

Abc Solettificio Manetti: Ciano 5, Lazzeri 10, Ticciati, Corbinelli 2, Cicilano ne, Fabrizzi ne, Marchetti ne, Falaschi, Azzano,17 Nnabuife 2, Cantini, Gutierrez 21. All. Manetti. Ass. Cantini, Ciampolini.

Stats totali: 15/31 (48%) da due, 6/22 (27%) da tre, 9/16 (56%) ai liberi, 31 rimbalzi (3 off, 28 dif), 10 assist.

Parziali: 16-13, 33-22 (17-9), 57-37 (24-15), 79-57 (22-20)

Arbitri: Dell’Accio e Pittatore di Torino.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa