2 giugno, il Comune di Fucecchio consegna la Costituzione ai diciottenni e inaugura piazza Amendola

Nella giornata che celebra la Repubblica Italiana, l'amministrazione comunale di Fucecchio ha chiamato a raccolta i neodiciottenni che, per mano della sindaca Emma Donnini, hanno ricevuto la Carta Costituzionale.

“Nel giorno che celebra la nostra Repubblica, abbiamo voluto dare spazio a tutte le ragazze e i ragazzi che godono finalmente di uno dei diritti più importanti per una comunità civile, il diritto al voto - spiega la sindaca Emma Donnini -. Una tradizione che da oggi ci impegniamo a portare avanti per sottolineare un momento carico di significato, quello in cui i giovani acquisiscono la piena consapevolezza dei propri diritti e doveri di cittadini”.

A ricevere la Costituzione, anche i giovani ospiti della casa-famiglia per minori stranieri non accompagnati di Torre, nata su iniziativa della Prefettura e gestita dal Movimento Shalom.

A seguire, alla presenza dell'intera giunta comunale e delle associazioni del territorio, tra cui Gruppo Donatori di Sangue Fratres, Pubblica Assistenza, Spi-Cgil e Associazione Nazionale Carabinieri, si è tenuta l'inaugurazione di piazza Amendola, resa alla cittadinanza in una veste completamente rinnovata a seguito dei lavori di riqualificazione realizzati grazie ai fondi del PNRR. L'intervento, inserito nel bando “Rigenerazione urbana” e, nello specifico, nel lotto che comprendeva anche la riqualificazione di corso Matteotti e dell'area posta sul retro del teatro Pacini e sagrato della chiesa di S. Maria delle Vedute, ha avuto un costo complessivo di 1 milione e 600 mila euro. L'inaugurazione della nuova piazza è stata accompagnata dalle note dell'ensemble di ottoni diretto da Massimo Annibali e da un quadro di infiorata, realizzato dal gruppo infioratori della Pro Loco e raffigurante lo stemma del Comune di Fucecchio. Ha partecipato all'evento anche una rappresentanza del gruppo musici e sbandieratori della contrada Samo, vincitrice del 44° Palio di Fucecchio.

"Ringrazio tutti coloro che hanno permesso di festeggiare in modo così bello la festa della Repubblica - prosegue la sindaca -, che per noi rappresenta la ricorrenza più importante insieme a quella del 25 aprile. La giornata che ci ricorda l'importanza dei nostri diritti e doveri di cittadini italiani e, in particolare, l'importanza del diritto di voto e di partecipazione alla vita pubblica della propria comunità. Un grazie speciale, infine, ai tecnici del Comune e alla ditta Colibazzi per il grandissimo lavoro che oggi ci permette di riconsegnare alla comunità una piazza così bella e riqualificata".

Dopo la benedizione di don Giorgio Rudzki e un intervento dell'architetto Simone Chietti, che ha seguito i lavori dell'opera, un corteo è sfilato fino al Monumento ai Caduti in piazza XX Settembre, dove si è tenuta la deposizione di una corona di alloro seguita dagli interventi dei rappresentanti dell'associazione FucecchioèLibera e dei giovani del Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Infine, l'amministrazione comunale, la sezione locale ANPI e il presidente di contrada Ferruzza hanno reso omaggio alle Madri costituenti presso la targa loro dedicata in piazza della Ferruzza.

"È stata una bella giornata - conclude la sindaca - che ci consegna la responsabilità di portare avanti i valori di un'Italia libera, democratica e repubblicana, un Paese in cui tutti possiamo vivere e crescere insieme, lavorare e costruire un futuro di pace per i nostri figli".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

