Assistenza studenti con disabilità, FdI: "Preoccupano linee guida del Comune di Empoli"

Fratelli d’Italia Empoli, per voce del coordinatore comunale Isacco Cantini e in qualità di responsabile provinciale del Dipartimento Disabilità ed Equità Sociale, esprime profonda preoccupazione per quanto emerso nell’appello sottoscritto da 365 tra docenti e personale ATA delle scuole empolesi in merito alle nuove Linee Guida comunali sul servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione (ACC) rivolto agli studenti con disabilità.

«Siamo di fronte – dichiara Cantini – a un chiaro segnale di allarme lanciato dal mondo della scuola: un mondo che da anni lavora in silenzio, con passione e competenza, per costruire un modello inclusivo di cui la nostra città poteva andare fiera. Oggi quel modello rischia di essere smantellato da scelte amministrative ispirate a logiche di riduzione della spesa, che finiscono però per comprimere diritti costituzionalmente tutelati.»

Nel documento redatto dai docenti si evidenzia come, nonostante l’aumento delle certificazioni ai sensi della legge 104/92, le nuove direttive comunali prevedano vincoli restrittivi nell’assegnazione delle ore di assistenza educativa, appellandosi a una singola sentenza del Consiglio di Stato (n. 7089/2024) che, peraltro, risulta isolata e molto dibattuta nella giurisprudenza.

«Affermare che il PEI non sia vincolante per l’ente locale – prosegue Cantini – rischia di tradursi in una deresponsabilizzazione istituzionale. Dietro ogni certificazione non ci sono numeri da calcolare, ma persone da accompagnare: bambini e ragazzi che, per esprimere appieno le proprie potenzialità, hanno bisogno di educatori, non di tagli. Ridurre le ore di assistenza significa limitare l’inclusione, ostacolare il diritto allo studio e alla piena partecipazione alla vita scolastica.»

Fratelli d’Italia Empoli si unisce dunque all’appello rivolto al Sindaco e all’Amministrazione comunale, chiedendo che vengano garantite tutte le risorse necessarie per tutelare il diritto all’inclusione scolastica, senza penalizzazioni né rimodulazioni al ribasso.

«Come responsabile provinciale del Dipartimento Disabilità ed Equità Sociale – conclude Cantini – ribadisco il nostro impegno affinché la politica non si giri dall’altra parte di fronte al grido d’aiuto delle famiglie e degli operatori scolastici. Il principio di uguaglianza sostanziale, sancito dall’art. 3 della Costituzione, impone alle istituzioni di rimuovere gli ostacoli e non certo di crearne di nuovi. Per questo continueremo a vigilare, a proporre e a sostenere ogni iniziativa che vada nella direzione della tutela dei più fragili, a partire dalla scuola.»

Isacco Cantini – Coordinatore Comunale di Fratelli d’Italia Empoli e Responsabile del Dipartimento Disabilità ed Equità Sociale Fratelli d’Italia Provincia di Firenze

