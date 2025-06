Garantire la frequenza dei minori disabili ai centri estivi privati a Vinci: Comune impegna 10mila euro

Garantire la frequenza dei minori disabili ai centri estivi privati erogati nel territorio comunale.

È l'obiettivo fissato dall'amministrazione comunale tramite l'avviso in pubblicazione sul sito dell'Ente da venerdì 30 maggio 2025, rivolto alle famiglie di minori disabili dai 3 ai 14 anni che intendono iscrivere i ragazzi ai centri estivi privati.

Per finanziare la misura il Comune ha stanziato 10.000 euro con lo scopo di coprire il monte ore complessivo, fino a esaurimento delle risorse.

Tali risorse andranno a soddisfare i costi relativi per l'assistenza di ogni minore disabile la cui famiglia farà richiesta. Per ogni beneficiario in possesso della certificazione 104/92 saranno quindi disponibili 60 ore totali per tutte le quattro settimane di frequenza (per i minori in età di scuola dell'infanzia) o 90 ore totali per sei settimane (per i minori in età da scuola primaria o di I grado).

Le ore del servizio da dedicare all'assistenza e le relative modalità, verranno definite dall'ufficio per i servizi alla persona e dai responsabili del centro estivo tenendo conto delle esigenze della famiglia del minore, del centro estivo individuato per la frequenza del proprio figlio o della propria figlia, della durata e dell’orario di frequenza del centro estivo stesso, del livello di intensità di supporto socio-educativo a integrazione di quello ordinario che è necessario attivare, nonché di eventuali misure già assegnate al minore, anche in relazione alle autonomie che già possiede.

"L'istituzione di questo nuovo fondo per il sostegno alla disabilità nei centri estivi privati, che si affianca alle misure strutturali per i centri estivi comunali, è un importante passo per supportare le famiglie e incentivare la partecipazione dei bambini alle attività sociali ed educative che si svolgono nei mesi estivi - spiega Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Abbiamo inserito questa nuova misura attraverso una variazione di bilancio approvata [giovedì 29 maggio 2025] in consiglio comunale che ci permetterà di coprire il costo del servizio".

"A una importante richiesta di sensibilità verso il sostegno alle disabilità anche nei centri estivi privati occorreva dare una risposta forte nel segno dell’inclusività - è quanto afferma Francesco Marzocchini, assessore alle politiche sociali del Comune di Vinci.

Per questo abbiamo scelto di mettere risorse per garantire un servizio attraverso personale qualificato alle famiglie che ne faranno richiesta".

La misura è rivolta alle famiglie con bambini disabili dai 3 ai 14 anni, residenti e non nel Comune di Vinci, che si accingono a frequentare i centri estivi privati presenti nel territorio comunale (a esclusione di quelli previsti nel programma denominato "Vinci Estate 2025").

Per le famiglie che intendono usufruire della misura c'è tempo fino al 13 giugno 2025 per presentare la domanda, inviandola, corredata della copia di un documento di identità valido del tutore del minore e della copia della certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92, per pec a comune.vinci@postacert.toscana.it o per mail ordinaria a protocollo@comune.vinci.fi.it.

Sul sito del Comune di Vinci è possibile scaricare l'avviso completo e il modulo di domanda. (https://www.comune.vinci.fi.it/novita/avviso-manifestazione-interesse-assistenza-disabili-centri-estivi-non-comunali/)

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

