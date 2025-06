I bambini di Firenze per i bambini di Gaza: il 7 giugno un pullman per la pace

“I bambini di Firenze per i bambini di Gaza”. Un gruppo di famiglie fiorentine ha organizzato per sabato 7 giugno un viaggio in pullman da Firenze a Roma per partecipare alla manifestazione nazionale promossa dalle forze politiche del centrosinistra in favore del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. L’iniziativa nasce in modo spontaneo e ha trovato l’adesione di famiglie provenienti da tutte le parti della città

Il pullman partirà nella mattina del 7 giugno da Firenze con a bordo famiglie, bambine e bambini.

“Molti di noi si sono trovati a dover rispondere alle domande dei figli davanti alle tragiche notizie che ormai ogni giorno da Gaza – spiegano gli organizzatori del pullman –. Invece di chiudere il discorso, abbiamo pensato di provare a costruire insieme un gesto semplice, comprensibile, che aiutasse anche i più piccoli a sentirsi parte di qualcosa che ha a che fare con la pace e con il rispetto della vita umana”.

I posti sul pullman sono andati esauriti in due giorni grazie ad un gruppo whatsapp e al passaparola vecchia maniera. Per questo è in corso il tentativo di organizzare un secondo pullman.

Chi desidera partecipare può scrivere a firenzexgaza@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa