La rassegna Mulino d’Arte prosegue con 'JOY in Viva Voce'

Dopo l’apertura con Davide Antonio Pio, la rassegna Mulino d’Arte prosegue con un’artista speciale: Joy, cantautrice e musicista di grande sensibilità e talento.

L’appuntamento è per sabato 7 giugno alle ore 21 al Mulino del Ronzone, uno spazio immerso nel verde alle porte di Vinci (FI).

L’ingresso è libero con offerta responsabile; consigliata la prenotazione ai numeri 333 772 9917 e 389 925 8066 (anche WhatsApp).

Lo spettacolo “JOY in Viva Voce” è un viaggio musicale intenso e autentico tra le canzoni di Joy, eseguite da lei insieme al chitarrista Giuseppe Galgani. La serata si svolgerà nell’incantevole cornice naturale e storica del Mulino del Ronzone, un luogo unico immerso nelle colline vinciane, patrimonio culturale e artistico che rende ogni evento una esperienza indimenticabile.

L’evento è realizzato in collaborazione con “FRANTIC since 1990 - arte tessile artigianale di Roma”, ed è il secondo appuntamento di una rassegna che, anche quest’anno, mira a valorizzare l’incontro tra arti performative e territorio, promossa dal Mulino del Ronzone con il patrocinio del Comune di Vinci.

Chi è Joy? Maria Chiara Scopelliti, in arte Joy, nasce a Poggibonsi (SI) e si distingue come una delle voci più autentiche e sensibili del panorama musicale contemporaneo. La sua formazione parte dall’infanzia, con lo studio della chitarra classica, per poi abbracciare il blues, il soul e il folk, generi in cui riesce a trasmettere emozioni profonde e personali attraverso un raffinato finger-picking e testi autobiografici. Artista poliedrica, Joy ha scritto canzoni che raccontano esperienze di vita, idee ed emozioni con una sincerità rara, conquistando il pubblico con la sua intensità interpretativa.

Nel corso degli anni ha partecipato a importanti rassegne e programmi musicali, ottenendo riconoscimenti prestigiosi come il Premio Nuovo IMAIE Pierangelo Bertoli, che le ha permesso di realizzare un tour nazionale.

Oltre all’impegno artistico, Joy è una persona di grande valore umano, con un forte legame verso la cultura e la condivisione, capace di creare connessioni sincere con chi ascolta la sua musica

Il Mulino del Ronzone: un luogo d’arte tra storia e natura Situato su antichi terreni appartenuti alla famiglia di Leonardo da Vinci, il Mulino del Ronzone è oggi un centro culturale e musicale immerso in un paesaggio di straordinaria bellezza. Per saperne di più: www.mulinodelronzone.it

INFO E CONTATTI Mulino del Ronzone – Vinci (FI) Prenotazioni: 333 772 9917 / 389 925 8066 (anche WhatsApp) www.mulinodelronzone.it Facebook: https://www.facebook.com/mulinodelronzone Instagram: https://www.instagram.com/mulinodelronzone/

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa