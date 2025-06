Muore a 97 anni l'ex sindaco di Montemurlo Renzo Micheloni

È scomparso il 1° giugno, all’età di 97 anni, nella sua casa di Prato, Renzo Micheloni, figura storica della politica e del sindacalismo locale, nonché sindaco di Montemurlo dal 1970 al 1980, anni cruciali per lo sviluppo industriale del territorio.

Nato a Prato il 1° agosto 1927, Micheloni si iscrisse giovanissimo al Partito Comunista Italiano nel 1945. Negli anni '50 fu sindacalista della CGIL nel settore edile, poi presidente della municipalizzata Asmiu dal 1965 al 1975. Ricoprì inoltre ruoli di rilievo nel mondo cooperativo (vicepresidente di Toscocoop, poi Unicoop) e in vari enti pubblici e consorzi, tra cui Consiag, Gida Spa e il Consorzio schema 23 per l’invaso di Bilancino.

A Montemurlo, dove il suo impegno politico e umano è ancora molto sentito, Micheloni viene ricordato con affetto da ex colleghi e cittadini. Il sindaco attuale, Simone Calamai, ha espresso il cordoglio dell'intera comunità ai figli Rossana e Fabrizio, sottolineando l’importanza del contributo dato da Micheloni al progresso del distretto industriale: “A lui dobbiamo tanto della Montemurlo di oggi”, ha dichiarato.

Anche i figli lo ricordano come un uomo onesto, rispettoso, lungimirante, con una grande capacità di lavorare in squadra e portare avanti i suoi valori con fermezza. Gli ex dipendenti comunali lo descrivono come un capo capace e umano, che sapeva motivare il personale anche nei momenti difficili, senza far mai mancare il riconoscimento per il lavoro svolto.

La salma è esposta alle Cappelle del Commiato della Croce d’Oro a Prato, visitabili dalle 8 alle 22. Il saluto civile si terrà martedì 3 giugno alle ore 17, con la partecipazione del sindaco Calamai e del gonfalone del Comune. Dopo la cerimonia, seguirà la cremazione a Trespiano, secondo le volontà di Micheloni.

