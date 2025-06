Perde controllo moto e finisce nel fossato, ragazzo in ospedale con l'elisoccorso

Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 18:19 in Strada Regionale 439 al km 100/VI nel Comune di Pomarance per incidente stradale. Un ragazzo ha perso il controllo della moto ed è caduto in un fossato al margine della sede stradale.

La squadra dei vigili del fuoco ha collaborato con il personale sanitario del 118, messo in sicurezza la moto e i luoghi dell’intervento. Il ferito è stato elitrasportato all’ospedale di Siena con Pegaso.

Sul posto i Carabinieri di Pomarance per i rilievi di loro competenza.