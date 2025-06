Scontro frontale tra due auto a Pistoia: 12 feriti, grave un 22enne

Nel pomeriggio del 2 giugno, un grave incidente frontale tra due auto in via Toscana, a Pistoia, ha provocato 12 feriti, tra cui un 22enne trasportato in codice rosso all’ospedale San Jacopo. Coinvolti anche alcuni passanti, colpiti dai rottami delle vetture, che dopo l’impatto sono finite contro auto in sosta. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e l’elicottero Pegaso. La polizia municipale è al lavoro per ricostruire la dinamica. La strada era molto trafficata al momento dell’incidente.

