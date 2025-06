Scontro frontale tra due auto a Pistoia: 5 feriti, grave una 21enne

Nel pomeriggio del 2 giugno, un violento scontro tra due auto in via Toscana a Pistoia ha causato cinque feriti, tra cui una 21enne trasportata in codice rosso a Careggi e una 13enne colpita mentre passeggiava, portata al Meyer. Ferito anche il nonno della ragazzina, in codice giallo, e altre due persone a bordo dei veicoli coinvolti.

Inizialmente si era parlato di 12 persone assistite, ma il bilancio è stato ridimensionato. La polizia municipale indaga per chiarire la dinamica, compreso se i passanti siano stati colpiti dalle auto o da rottami dell’impatto. Visioni di telecamere e testimonianze aiuteranno a fare luce sull'accaduto. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.

