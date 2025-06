Scontro tra auto e moto, muore un 52enne

Un motociclista di 52 anni ha perso la vita questa mattina, intorno alle 8:30, in un incidente stradale avvenuto lungo la strada regionale 71, nei pressi di Ceciliano, nel comune di Arezzo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – alla guida della sua moto – si è scontrato con un’automobile. L’impatto lo avrebbe fatto cadere violentemente a terra, provocandogli ferite gravissime.

I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo l’arrivo dei sanitari a causa dei traumi riportati. La polizia municipale di Arezzo ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che al momento resta in fase di accertamento.

