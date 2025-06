Una delegazione pisana al Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani

Cinque giovani pisani hanno preso parte al Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani, tenutosi sabato 31 maggio a Roma. A comporre la delegazione pisana sono:

• Antonio De Vita, Segretario comunale Forza Italia Giovani Pisa

• Annalisa Buti, Segretario comunale Forza Italia Santa Croce sull’Arno

• Alessandro Bertini, Segretario comunale Forza Italia Giovani San Giuliano Terme

• Giulio Birindelli, membro della Consulta dei Giovani di Pisa militante di Forza Italia

• Irene Chimenti, Coordinatore regionale “Studenti Per le Libertà”

Nel corso del congresso, è stato eletto Segretario Nazionale Simone Leoni, al quale la delegazione pisana ha voluto rivolgere i più sentiti auguri di buon lavoro, certi che sotto la sua guida Forza Italia Giovani potrà crescere, rafforzarsi e consolidare la propria presenza in tutta Italia.

“Il nostro territorio – hanno dichiarato i delegati – ha raccolto negli ultimi anni la partecipazione e l’entusiasmo di tanti ragazzi e ragazze che hanno deciso di mettersi in gioco. L’università è diventata una vera e propria palestra di politica, confronto e crescita civile. In questo percorso, non è mai mancato il supporto e la visione del Ministro Anna Maria Bernini, punto di riferimento per le politiche universitarie e per i giovani.”

Forza Italia Giovani si afferma oggi ad essere il più grande e affiatato movimento giovanile del centrodestra italiano, portando avanti con coraggio e coerenza quella lungimirante e visionaria follia che ha guidato Silvio Berlusconi fin dagli inizi della sua avventura politica.

Dalla Toscana, e da Pisa in particolare, i giovani di Forza Italia sono pronti a fare la propria parte, portando entusiasmo, idee e impegno concreto.

“Pisa torna a contare in Forza Italia e nel panorama politico nazionale – concludono i delegati – grazie all’energia e alla passione delle nuove generazioni che credono nei valori liberali”

Fonte: Ufficio Stampa

