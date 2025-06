A Empoli parte la campagna per "referendum e regionali assieme"

È ufficialmente partita la campagna “ACCORPIAMOLI”, promossa dal Comitato Referendario Trasparenza per Empoli, per chiedere che il referendum comunale sulla Multiutility sia svolto negli stessi giorni delle elezioni regionali del 2025. Si tratta di una richiesta chiara, legittima e pienamente praticabile, come previsto dallo Statuto del Comune di Empoli, dalla legge nazionale e dai principi costituzionali che garantiscono l’effettività del diritto di voto e il buon andamento dell’amministrazione. Accorpare i due appuntamenti elettorali, infatti, significa favorire la partecipazione della cittadinanza, evitare la dispersione di risorse pubbliche e dare piena dignità a uno strumento fondamentale di democrazia diretta come il referendum comunale. Far votare i cittadini due volte, in date separate, significa sprecare denaro pubblico, scoraggiare la partecipazione e rendere più difficile il pieno esercizio del diritto di scelta. Al contrario, un election day comunale e regionale sarebbe un atto di buon senso, di rispetto istituzionale e di attenzione alle esigenze della collettività. Eppure, di fronte a questa richiesta, l’amministrazione comunale continua a tacere. Nessuna risposta è arrivata finora dal Comune, che avrebbe il dovere di aggiornare il regolamento referendario, proprio per rendere possibile l’accorpamento. Il mancato aggiornamento del regolamento, se non affrontato tempestivamente, rischia di tradursi in una scadenza mancata, con la conseguenza grave di costringere i cittadini a votare due volte in poche settimane, con costi duplicati e una prevedibile diminuzione dell’affluenza. Il silenzio dell’amministrazione comunale è tanto più preoccupante perché si pone in piena continuità con l’indirizzo politico della precedente giunta, che ha approvato l’adesione alla Multiutility toscana e avviato il percorso verso la quotazione in borsa dei servizi pubblici essenziali, nel solco del quale anche l’attuale sindaco ha confermato di voler proseguire con una apposita delibera già approvata in assemblea dei soci di Alia. Per questo il Comitato ha deciso di lanciare una campagna di informazione diffusa, con lo slogan “Accorpiamoli”, per chiamare i cittadini a difendere il proprio diritto al voto e pretendere il rispetto dei principi democratici. Saranno distribuiti 15.000 volantini in tutte le frazioni del territorio comunale per spiegare cosa sta accadendo, perché l’accorpamento è giusto e possibile, e quali rischi corre la partecipazione se si lascia passare il tempo utile. Il Comitato Referendario Trasparenza per Empoli invita tutte e tutti – singoli cittadini, realtà associative, forze civiche e politiche – a unirsi a questa battaglia per il rispetto delle regole e dei diritti. Non si tratta di una questione tecnica: è una questione democratica. Pretendere l’accorpamento significa difendere la dignità del voto, la trasparenza amministrativa e il ruolo dei cittadini nelle scelte che riguardano il futuro della città. Per il futuro dei servizi pu

Comitato Referendario Trasparenza per Empoli