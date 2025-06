A Navacchio pioggia di medaglie per il Circolo Scherma Arno

Una fine stagione agonistica degna di rispetto per il Circolo Scherma Arno. Infatti ieri, a Navacchio, presso la palestra di scherma “360°”, si è tenuto il Campionato Regionale Assoluti alle 6 armi, alla quale hanno partecipato circa 150 atleti di tutte le società schermistiche toscane della categoria Assoluti e nella quale sono stati assegnati i titoli di Campione Regionale di Spada, Fioretto e Sciabola. Nella spada, di tutto pregio sono stati i risultati raggiunti dagli atleti calcinaioli Guglielmo Alessandrucci e Dell’Innocenti Montserrat Arnau, ormai entrambi veterani della scherma e del circolo fornacettese.

Entrambi, dopo aver superato brillantemente i gironi di qualificazione, sono entrati di diritto nelle successive eliminatorie, ottenendo direttamente l’ammissione alla seconda diretta, affrontando, rispettivamente, atleti di tutto pregio delle società schermistiche Apuana e di Navacchio, proseguendo quindi la scalata al podio, affrontando addirittura per Arnau il compagno di squadra Marco Cecchi. Entrambi hanno avuto i pass per le semifinali, ove Arnau, purtroppo, è stato fermato dall’atleta della Scherma Prato sul punteggio di 15-7, dovendosi accontentare alla comunque preziosissima medaglia di bronzo. Guglielmo invece, avendo la meglio sull’atleta del CUS Siena, con il quale ha vinto con il punteggio di 15 a 9, ha proseguito la sua scalata, incontrando l’atleta Weng di Prato, con il quale ha vinto con il punteggio di 15 a 8, raggiungendo così il gradino più alto del podio, ottenendo così il titolo di Campione Regionale.

Nel pomeriggio, con la sciabola, nuova specialità per il Circolo Scherma Arno, sono poi arrivate altre preziosissime medaglie: una d’oro sempre con Arnau, una d’argento con L’ Altrella Vittoria ed un bronzo con Marco Cecchi. Validissime sono anche state le prestazioni degli altri atleti giallo-blu che hanno partecipato alla competizione: Salvadorini Gulia, Calvani Nicole e Marinaci Mattia -per questi ultimi due alla prima esperienza nella categoria assoluti. Grande soddisfazione da parte della Presidenza del Circolo Scherma Arno che cresce agonisticamente di competizione in competizione, “non da poco sono infatti questi risultati che hanno portato sia titoli che ben cinque medaglie alla Scherma fornacettese”.