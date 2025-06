Accoltellamento sul treno di ritorno dal mare: ferito un 27enne, passeggeri sotto shock

Momenti di tensione su un treno partito da Viareggio e diretto a Firenze, affollato di giovani di ritorno da una giornata al mare. A bordo è scoppiata una rissa tra tre passeggeri, che si è conclusa con il ferimento di uno di loro. I tre uomini sono stati identificati alla stazione di Altopascio dai carabinieri, dopo che un primo controllo era già stato effettuato a Lucca dalle forze dell’ordine.

La persona ferita è un 27enne di origine marocchina, residente a Montecatini. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito con un coltello e preso a pugni da due connazionali domiciliati a Prato e Pistoia. Per lui è stata emessa una prognosi di sette giorni.

Il treno era già partito in ritardo da Viareggio a causa dell’elevato numero di passeggeri. Poco dopo l'inizio del viaggio, a bordo si è diffusa la voce di un accoltellamento, provocando paura tra i presenti. All’arrivo alla stazione di Lucca, diversi viaggiatori hanno deciso di scendere, mentre in stazione sono arrivate pattuglie di polizia e carabinieri. I primi controlli non hanno rilevato anomalie e il convoglio è ripartito.

È stato poi il capotreno a segnalare la presenza di un ferito a bordo. Alla successiva fermata, ad Altopascio, sono intervenute nuovamente le forze dell’ordine, che hanno identificato i tre coinvolti. Il 27enne è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie.

