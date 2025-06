Torna la linea 31 tra San Gimignano e Volterra: Le prime corse da giovedì 5 giugno

Torna la linea 31 di Autolinee Toscane che collega in autobus San Gimignano e Volterra: le prime corse sono in programma giovedì 5 giugno 2025.

Grazie alla sinergia tra at, Regione Toscana, Comune di Volterra, Comune di San Gimignano e delle rispettive associazioni degli albergatori, è stato possibile trovare una soluzione alternativa per consentire il collegamento tra le due città medievali toscane, nonostante le criticità infrastrutturali lungo la SS68 (una frana avvenuta a marzo) e che hanno ritardato l’avvio del servizio inizialmente previsto per il 1° aprile.

Una modifica di itinerario quindi, concordata con gli Enti, consente di aggirare gli ostacoli e garantire l’attivazione di un servizio che, partito sperimentalmente lo scorso anno con buon successo tra turisti locali ed internazionali, punta a garantire una modalità sostenibile e virtuosa per spostarsi tra i due borghi toscani.

“Abbiamo voluto finanziare questo servizio potenziato - afferma l’assessore regionale alla mobilità e trasporti, Stefano Baccelli – e abbiamo risposto positivamente e volentieri alla richiesta che ci è giunta dai sindaci di San Gimignano e Volterra – perché si tratta di un servizio che va incontro alle esigenze dei cittadini toscani e dei turisti, che in questo modo hanno la possibilità di raggiungere, facilmente e a basso costo, due dei centri turisticamente più interessanti dell’intera toscana. L’offerta di Autolinee Toscane, che ha provveduto positivamente ed efficacemente a venire incontro al nostro sollecito, si protrarrà oltre la stagione estiva perché siamo convinti che gli utenti continueranno a servirsi delle nuove corse anche dopo che i flussi turistici caleranno dopo il boom estivo”.

“Dopo la positiva esperienza della sperimentazione nel calendario estivo 2024 – dichiarano il Sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci e il Sindaco di Volterra Giacomo Santi – anche quest’anno torna il servizio di collegamento tra Volterra e San Gimignano, pensato per favorire la mobilità tra due delle città più affascinanti della Toscana. Con dati alla mano abbiamo chiesto alla Regione Toscana, che ringraziamo, di attivare l’iter amministrativo per l’esercizio della linea 31 anche nel 2025, con due coppie di corse giornaliere dal 1° aprile al 2 novembre, su un arco temporale più ampio rispetto all’anno precedente. Il servizio è ideale per turisti e visitatori che vogliono riscoprire storia, arte e paesaggio tra due gioielli medievali. Grazie al coordinamento dell’Assessore ai Servizi a rete di San Gimignano Gianni Bartalini – proseguono i Sindaci – sono stati definiti i dettagli tecnici ed economici del progetto, inizialmente sospeso a causa della frana lungo la SS68 e del conseguente divieto di circolazione imposto da ANAS. È stato quindi necessario riprogettare il percorso per garantire la connessione tra le due città senza costi aggiuntivi per gli enti e con tempi di percorrenza simili a quelli previsti, con partenza slittata al 5 giugno. Quest’iniziativa – concludono Marrucci e Santi - rafforza la collaborazione tra territori, istituzioni e associazioni, e promuove un turismo più sostenibile e accessibile, generando valore per residenti e visitatori. Ringraziamo Regione Toscana, Autolinee Toscane e gli Albergatori delle due città per l’impegno condiviso”.

“Esprimiamo grande soddisfazione – commentano i Presidenti delle Associazioni Albergatori di San Gimignano e Volterra - per l’attivazione, anche per quest’anno, della Linea 31. Nonostante le difficoltà legate alla viabilità della SS 68, la collaborazione tra Enti Pubblici, Autolinee Toscane e le nostre Associazioni ha permesso di ripristinare un collegamento prezioso tra Volterra e San Gimignano. Un servizio che riteniamo strategico per la mobilità, l'accoglienza e la valorizzazione dei nostri territori. È anche grazie a questa sinergia che possiamo guardare con fiducia a un’offerta turistica più accessibile e sostenibile. Per questo confermiamo il nostro impegno a partecipare attivamente a tutti i progetti che puntano a migliorare la qualità, la quantità e la sostenibilità dei servizi destinati ai turisti e a tutti coloro che sceglieranno di visitare le nostre città”.

Gli orari

La novità della stagione 2025 è rappresentata dall’ampliamento del periodo di esercizio: da giugno fino al ponte di inizio novembre; mentre le corse giornaliere saranno 4.

La prima partenza sarà la mattina alle 9.15 da San Gimignano (porta San Giovanni) direzione Volterra (piazza Martiri della Libertà) con arrivo alle 10.11; la seconda alle 10.15 nel percorso inverso con arrivo a San Gimignano (piazzale Montemaggio) alle ore 11.09; al pomeriggio le altre due soluzioni giornaliere: alle 16.30 in partenza da San Gimignano con arrivo alle 17.26 e, l’ultima, da Volterra alle 17.30 con arrivo a San Gimignano alle 18.24.

L’itinerario

Il percorso direzione Volterra: San Gimignano - Porta San Giovanni, Strada, Il Castagno, Molin dell'Era, Prato dell'Era, Roncolla, Volterra - Piazza Martiri della Libertà. In direzione San Gimignano: Volterra (partenza da piazza Martiri della Libertà), Roncolla, Prato dell'Era, Molin dell'Era, Il Castagno, Strada San Gimignano (Piazzale Montemaggio).

Le tariffe

La tariffa è extraurbana e prevede un costo pari a 5,50 euro, che possono essere pagati con il tradizionale biglietto, con la App di at “at bus” direttamente tramite il “travel planner” dove si può pianificare il viaggio e pagare direttamente in app, oppure a bordo con il comodo servizio contactless “tip tap” che consente il pagamento con carta di credito, debito o prepagata senza sovrapprezzo, semplicemente accostando il proprio dispositivo sul validatore (facendo tap in salita e ricordandosi di farlo in discesa, come sempre per linee extraurbane). Per chi preferisce l’acquisto tradizionale sono disponibili le biglietterie di San Gimignano (in piazzale Martiri Montemaggio, all’interno dell’ufficio Parcheggi) e Volterra (all’interno dell’ufficio del turismo di piazza dei Priori); ticket disponibili anche presso le strutture alberghiere convenzionate con l’iniziativa.

La campagna di comunicazione

Un pieghevole in italiano e in inglese, oltre al materiale di comunicazione fisico e digitale, curato da at, sarà diffuso in tutto il territorio per far conoscere il nuovo collegamento e dare tutte le notizie utili a cittadini, turisti domestici, di prossimità e internazionali, anche in termini di mete di interesse e coincidenze utilizzabili con altri servizi bus di at per raggiungere destinazioni quali Siena, Firenze o l’area della Val di Cecina. Online anche la pagina dedicata online: at-bus.it/linea31, anch’essa in doppia lingua.

L’obiettivo di quest’anno è quello di garantire una conoscenza ancora più diffusa del collegamento che rappresenta un’alternativa pratica e sostenibile per scoprire le due località toscane, risparmiando in termini di CO2 e portafoglio, ovvero in termini di carburante e di parcheggio. Per farlo sono stati infatti studiate soluzioni per dare ancora più valore al biglietto acquistato, attraverso promozioni, convenzioni e sinergie sul territorio in grado di proporre al passeggero esperienze da poter fare nelle rispettive destinazioni, una volta sceso dal bus, a prezzi agevolati.

