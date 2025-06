Bagnoli e Stella (FdI) contro Salvadori: “Compromessa l'imparzialità del presidente del consiglio”

La presenza del Presidente del consiglio comunale, Marco Salvadori, in un video del Partito Democratico, al fianco dell’assessore Sonia Luca, probabile candidata alle prossime regionali, solleva forti critiche da parte del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

“Vedere il Presidente del consiglio comunale, massimo garante dell’equilibrio istituzionale, in un video politico del PD desta qualche perplessità” dichiarano i consiglieri Matteo Bagnoli e Nicolò Stella.

“Il Presidente del Consiglio Comunale non è il garante degli assessori e non ha nessun ruolo di garanzia nei confronti della Giunta. Un comportamento, una decisione estemporanea presa a conclusione della cerimonia istituzionale della Festa della Repubblica getta un’ombra sull'imparzialità del Presidente.”

“Salvadori – proseguono – ha ogni diritto di avere una propria opinione politica. Ma il ruolo che ricopre impone un comportamento rispettoso di tutte le forze presenti in consiglio. È stato eletto per garantire il corretto funzionamento dell’assemblea, non per partecipare alle comunicazioni dell'assessora Luca."

“La figura del presidente deve essere super partes – sottolineano ancora Bagnoli e Stella. Un punto di riferimento per tutti, non solo per la maggioranza. Ci auguriamo che questo episodio, sia circoscritto a un momento di disattenzione in modo tale da augurarci, per l'avvenire, un Presidente il cui comportamento permanga rispettoso della sua funzione e scevro dalle logiche di partito.”

Fratelli d’Italia chiede un chiarimento formale nel prossimo consiglio comunale: “il Presidente Salvadori – concludono – dovrà spiegare pubblicamente il senso della sua partecipazione a quel video e rassicurare l’intero consiglio sul fatto che il suo operato sarà davvero imparziale. Se ciò non avvenisse sarebbe, a questo punto, veramente difficile riconoscergli quel ruolo di garante che la sua carica istituzionale comporta.”

Fonte: Ufficio Stampa Fratelli d'Italia Pontedera

