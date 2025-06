Bilancio San Miniato, via libera del consiglio alla variazione per l’utilizzo dell’avanzo 2024

Con 9 voti favorevoli (PD e Noi per San Miniato) e 5 contrari (Fratelli d'Italia, Forza Italia, Gruppo Misto e Filo Rosso), 3 gli assenti, il 28 maggio il consiglio comunale di San Miniato ha approvato un’importante variazione di bilancio da circa 4,4 milioni di euro per l'utilizzo dell'avanzo 2024 e applicazione oneri, soldi con i quali l'amministrazione ha scelto di finanziare interventi sulla base di alcune priorità. "Gli edifici scolastici rappresentano uno degli ambiti da cui abbiamo deciso di partire, iniziando dall'acquisto degli arredi della nuova scuola di Ponte a Elsa (110mila euro) - spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli - e dagli interventi di manutenzioni su vari plessi (172mila euro), fino all'incremento dei servizi scolastici come l'acquisto di un nuovo scuolabus (90mila euro) e l'acquisto di elettrodomestici e migliorie per il centro cottura di Ponte a Egola e la cucina della scuola di Ponte a Elsa (100mila euro)".

A beneficiare di questo tesoretto sono soprattutto la realizzazione della rotatoria di via Guerrazzi (I e III lotto, 600mila euro e 850mila euro) e la manutenzione straordinaria dei versanti in frana nel centro storico di San Miniato per i quali sono stati stanziati 520mila euro. Previste anche le manutenzioni degli edifici pubblici (170mila euro) con cui si interverrà, tra l'altro, sui locali del Bastione, sull'ascensore, ai Loggiati di San Domenico e l'efficientamento della pubblica illuminazione (80mila euro) con uno specifico intervento da 50mila euro a La Catena, San Miniato Basso e San Romano. "Con una parte consistente di queste risorse andiamo ad intervenire anche sulla biblioteca di San Miniato Basso con l'acquisto di nuovi arredi (150mila euro), propedeutici alla nuova riapertura, e alcuni interventi di manutenzione straordinaria che interessano anche i locali dell'Archivio (120mila euro) - spiega ancora il sindaco Giglioli -. Mentre restando in tema di manutenzioni, ci sono 100mila euro per le manutenzioni del verde e 180mila euro per la ristrutturazione e potenziamento della rete fognaria di Ponte a Egola, oltre alla manutenzione straordinaria alle stazioni di sollevamento del rio Arnino (60mila euro) e di Via della Spira (10mila euro)”

Per quanto riguarda l'emergenza abitativa sono stati trasferiti oltre 80mila euro agli alloggi Erp, in modo da abbattere la sfittanza e andare ad aumentare gli alloggi assegnabili.

Importanti gli importi stanziati per cultura e turismo. 30mila euro sono stati destinati al fondo di dotazione per l'acquisizione della personalità giuridica della Fondazione Casa Lotti, un passaggio fondamentale che consente di concludere l'iter iniziato qualche anno fa e 15mila euro serviranno per il restauro delle filze dell'archivio storico; per quanto riguarda il turismo, la parte più consistente dell'avanzo riguarda l'acquisti della sede della Fondazione San Miniato Promozione, in piazza del Popolo (150mila euro), oltre alla realizzazione dei pannelli informativi per la sentieristica Cai (7mila euro), un investimento sul turismo lento che anche a San Miniato si registra in crescita.

Parte dell'avanzo è stato anche destinato alle necessità della Polizia Municipale. In arrivo due nuove autovetture (44mila euro) da dare in dotazione agli agenti, oltre alle attrezzature utilizzate quotidianamente (36mila euro) e ad un importante intervento sugli intonaci della sede di Palazzo Migliorati (80mila euro), mentre con 36mila euro si investe in segnaletica orizzontale e verticale e nell'attivazione di due nuovi varchi ZTL (33mila euro) uno in via della Cisterna all'incrocio con via San Carlo e l'altro in via Battisti all'incrocio con via Santi Cosimo e Damiano.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi, sono stati stanziati 50mila euro per la manutenzione degli spogliatoi del campo sportivo di Ponte a Egola e 40mila euro per la progettazione di demolizione e ricostruzione degli stessi.

"Abbiamo scelto di destinare l'avanzo a interventi concreti e mirati, capaci di rispondere alle esigenze della nostra comunità e di guardare allo sviluppo del territorio con visione e coerenza. I progetti finanziati riguardano ambiti fondamentali come la manutenzione delle scuole, la viabilità, il decoro urbano, l’efficientamento energetico e il sostegno alle realtà sociali e culturali del nostro Comune - dichiara il sindaco Giglioli -. In un momento storico in cui ogni investimento pubblico ha un impatto rilevante sulla qualità della vita dei cittadini e delle cittadine, vogliamo essere protagonisti di una crescita equilibrata e inclusiva. Questo avanzo non è un punto di arrivo, ma uno strumento per rafforzare il nostro impegno quotidiano: migliorare San Miniato, rendendola sempre più vivibile, sostenibile e solidale. Ringrazio tutta la struttura comunale per il lavoro svolto, i cittadini e le cittadine per la fiducia che ci spinge a fare sempre meglio".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa