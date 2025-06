Birindelli Auto accoglie OMODA e JAECOO: a Lucca nasce un nuovo polo della mobilità

Una nuova era della mobilità prende forma a Guamo (Lucca): Birindelli Auto, storica realtà toscana dell’automotive, annuncia l’arrivo di due nuovi brand internazionali – OMODA e JAECOO – all’interno della propria offerta. L’apertura della nuova concessionaria in Via Sottomonte 12 Guamo - Lucca, prevista a partire da giugno, si affiancherà alla sede già esistente BMW e MINI, dando vita a un vero e proprio Polo Birindelli della mobilità.

I marchi OMODA e JAECOO, lanciati nel 2024 in Italia, rappresentano due anime complementari del futuro automobilistico:

• OMODA guarda a un pubblico giovane e connesso, proponendo vetture dal design audace e dotate di tecnologie smart;

• JAECOO si rivolge invece al segmento premium off-road, con SUV eleganti e robusti, ideali per chi cerca stile e performance anche fuori dall’asfalto.

In attesa della conclusione dei lavori della nuova sede, dal 1° giugno fino a fine luglio, sarà attivo un temporary showroom dedicato a OMODA e JAECOO, dove sarà possibile scoprire e visionare in anteprima i modelli della intera gamma, all’interno di un splendido Motorhome allestito per l’occasione.

«Con l’arrivo di OMODA e JAECOO, rafforziamo la nostra visione di un’azienda capace di evolvere insieme al mercato, ampliando l’offerta per rispondere a una domanda di mobilità sempre più diversificata. La nostra priorità resta, come da sempre, quella di mettere il cliente al centro, accompagnandolo in ogni fase con professionalità, attenzione e passione», dichiara Rossella Birindelli, titolare del gruppo.

Il progetto di Lucca rappresenta solo l’ultima tappa di un percorso di crescita importante per il gruppo: negli ultimi due anni, Birindelli Auto ha aperto un nuovo showroom BMW e MINI con officina a Livorno, ha inaugurato due nuove sedi BMW Motorrad a Livorno e Arezzo, e ha acquisito la rappresentanza ufficiale per tre nuovi marchi: Ineos Automotive, Omoda e Jaecoo.

Accanto alla futura concessionaria OMODA&JAECOO, infatti, sorgeranno anche lo showroom e l’assistenza ufficiale di INEOS Automotive, oltre a un ampliamento dell’officina già presente, rafforzando l’identità di Guamo come punto nevralgico della mobilità firmata Birindelli.

Con l’arrivo di OMODA e JAECOO, Birindelli Auto amplia la propria offerta per intercettare un pubblico sempre più vasto e diversificato, restando fedele ai propri valori fondanti: attenzione al cliente, qualità del servizio e passione per l’innovazione. Valori che contraddistinguono l’azienda fin dalla sua nascita, negli anni ’60, e che continuano a guidarne ogni nuova sfida.

