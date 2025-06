Caro bollette e sicurezza, torna il gazebo Lega in piazza a Fucecchio

A Fucecchio (FI), domani mercoledì 4 giugno dalle ore 9 alle ore 13 presso un apposito gazebo in piazza XX Settembre al mercato settimanale, avrà luogo "Sos bollette, l'aiuto della Lega", un'iniziativa per cercare di offrire un aiuto concreto ai cittadini sul cosiddetto caro bollette con consigli pratici per risparmiare mediamente 400 euro l'anno sulle bollette di luce e gas; sarà bene ricordare che per entrare nel mercato a tutele graduali, c'è tempo fino al 30 giugno del corrente anno. Tutti i dettagli e le informazioni si trovano sul sito di arera.it (Autorità di Regolazione per l'Energia Nazionale). Inoltre, intendiamo mantenere alta l'attenzione su tutti i numerosi problemi del territorio come per esempio la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, spiegando, senza fare demagogia, cosa vuol dire per noi "tolleranza zero". In merito Marco Cordone, segretario della sezione comunale di Fucecchio e vicesegretario provinciale vicario di Firenze della Lega Toscana Salvini Premier, dichiara: "È bene che la gente sappia che per noi tolleranza zero significa certezza ed effettività della pena, senza sconti e permessi vari, tenendo presente che se la pena è dura, è certa. I criminali devono stare in galera!".

Fonte: Lega Fucecchio

Notizie correlate