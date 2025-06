Centro multifunzionale Arlecchino, 12milioni per l’intera opera

“Il costo stimato per l’intera opera è pari a 12milioni di euro”, “l'investimento complessivo è ripartito in 2milioni500mila euro cofinanziati direttamente dalla Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica; un milione700mila a carico dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI); un milione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucса; 6milioni 800mila a carico del Comune di Camaiore, con possibilità di parziale copertura mediante concessione a privati degli spazi commerciali”. Così l’assessore alle Attività produttive Leonardo Marras risponde in commissione Sviluppo economico, presieduta da Gianni Anselmi (Pd), all’interrogazione sul finanziamento regionale del progetto del nuovo centro multifunzionale "Arlecchino" a Lido di Camaiore presentata dal consigliere regionale Vittorio Fantozzi (FdI).

Marras ha spiegato che l'intervento rientra in un più ampio progetto di riqualificazione urbana, che “prevede anche il rifacimento delle piazze adiacenti (Vecoli e Castracani) per un ulteriore investimento di 2milioni di euro, di cui un milione a carico della Regione Toscana”.

Per rispondere nello specifico all’interrogazione, Marras ha precisato gli interventi saranno così ripartiti: “la demolizione sarà a carico del Comune per 450mila euro, per la ricostruzione, invece, dalla Regione 2milioni e mezzo, da Arti un milione e 700 e dal Comune di Camaiore 5milioni e 250mila”; per “la riqualificazione delle piazze, invece, da Regione Toscana un milione, dal Comune un milione e 100mila euro”.

Riguardo a Toscana Promozione Turistica, Marras ha ricordato la convenzione con il Comune di Camaiore per l’utilizzo degli spazi dell’ex cinema Arlecchino, per cui circa 85 metri quadrati saranno destinati ad infopoint e accoglieranno eventi promozionali. Infine, riguardo ad Arti, alla quale si destinano circa 800 m², (600 al primo piano e 200 al seminterrato) l’assessore ha precisato che “l’attuale sede dell’Agenzia a Viareggio risulta insufficiente per l’erogazione dei servizi di programmazione e si è ritenuto necessario reperire ulteriori 35 postazioni”. “L’Agenzia sosterrà per intero l’onere di spesa per la sua porzione di ristrutturazione per un milione e 700mila euro”. Nella struttura troveranno posto anche una sala riunioni, uno spazio per seminari, un’aula per formazione e un archivio e “i servizi erogati alla cittadinanza saranno quelli tipici dell’orientamento per l’impiego”.

Si è detto assolutamente soddisfatto della risposta dell’assessore il consigliere Fantozzi.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

