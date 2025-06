Nasce il Comitato Beko per i Referendum: “Cinque Sì per un lavoro dignitoso e sicuro”

È stato ufficialmente costituito il Comitato Beko per i Referendum sul Lavoro, con l’obiettivo di sostenere le ragioni dei Cinque Sì ai referendum promossi per contrastare la precarietà, rafforzare i diritti dei lavoratori e ridare centralità alla dignità del lavoro.

La nascita del comitato parte dalla consapevolezza che la vicenda della Beko di Siena è oggi simbolo di una condizione lavorativa sempre più diffusa: instabilità, insicurezza, precarietà. Una situazione che non riguarda solo i dipendenti di un singolo stabilimento, ma che racconta una realtà ormai strutturale nel mondo del lavoro italiano.

“Beko è la vertenza simbolo di un mondo del lavoro che ha perso certezze, tutele e prospettive. Per questo diciamo cinque volte SÌ: per un lavoro stabile, sicuro e rispettoso della persona”, affermano i promotori del comitato.

Il Comitato Beko si impegnerà ad informare, sensibilizzare e mobilitare lavoratori, cittadini e realtà del territorio per una partecipazione consapevole ai referendum.

Cinque Sì per:

1. Contrastare il precariato

2. Ripristinare il reintegro per i licenziamenti illegittimi

3. Eliminare gli abusi nei contratti a termine

4. Rafforzare la sicurezza sul lavoro

5. Restituire dignità al lavoro e a chi lavora

Il Comitato Beko lancia così un appello a tutte le realtà sociali, sindacali e politiche del territorio a unirsi in questa battaglia per il lavoro.

Fonte: Ufficio di Segreteria, Stampa e Comunicazione CGIL Siena

Notizie correlate