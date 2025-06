'Empoli Bee Safe': ambiente, api e comunità al centro del progetto di Rotary e Rotaract

Il 18 Maggio scorso è giunto alle fasi finali nella frazione Vitiana il progetto “Empoli Bee Safe”, ideato dal Rotary e Rotaract Club Empoli in perfetta collaborazione.

“Si tratta di un progetto ambientale ed umanitario insieme”, citando le parole del responsabile dell’iniziativa Giovanni Petralli. “Rotary e Rotaract Empoli infatti non solo hanno istituito un apiario sul nostro territorio con dieci nuove famiglie di api con le rispettive arnie, essenziali per l’impollinazione e quindi la tutela dell’ambiente, ma hanno anche catalizzato la formazione di otto nuovi apicoltori da parte di due esperti dell’associazione TOSCANAMIELE.

I due (Paolo Alderighi dell’azienda agricola “L’Apettina” e Simone Alderighi dell’azienda agricola “Molin Nuovo”) saranno inoltre tenutari di un’arnia ciascuno nel nuovo apiario, vegliando sul buon operato degli apicoltori neofiti e sulla salute delle api”.

L’apiario si colloca a Vitiana, lungo la bella ciclabile che costeggia la sponda meridionale dell’Arno. Sarà un punto di ristoro durante le passeggiate e l’occasione per sensibilizzare la comunità civile sull’importanza dell’ape. Entusiasta il sindaco Alessio Mantellassi che ha partecipato al taglio del nastro rosso.

Scambio di battute tra il presidente del Rotary club Roberto Gelli ed il sindaco stesso per le prospettive future, che potranno essere occasione di avvicinamento a questa realtà anche per il mondo scolastico, e molti i ringraziamenti: ai vari soci dei due club che si sono adoperati per finalizzare il progetto, tra cui Samuele Masotti a capo della compagine rotaractiana, ai multipli sponsor quali Empoli for Charity, Ottica Sostegni, DOT, Hotel Da Vinci, Massimiliano, Paolettoni fiori, Kuciniamo, Corradini rosticceria, Empoli Money e SACOS building ed all’Azienda Agricola Casetta di Anna e Roberto Cioni per il comodato e la preparazione del terreno. Essenziale anche il contributo dell’associazione Noi da Grandi e Porte Aperte Onlus.

Il pomeriggio si è concluso con una merenda all’aperto a base di miele ad opera di Kuciniamo, di buon auspicio a tutti gli apicoltori da aggi all’opera per un fruttuoso lavoro di cura delle preziose api.

Fonte: Rotary e Rotaract Club Empoli