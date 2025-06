Fiera del Corpus Domini e festa di fine anno all'Istituto Calasanzio: modifiche alla viabilità

Arriva la Fiera in occasione del Corpus Domini e il parcheggio del Parco di Serravalle subisce cambiamenti. Con l'ordinanza n. 231 si dispongono per il periodo dal 03/06/2025 al 13/06/2025 dei provvedimenti di viabilità temporanei, di seguito dettagliati:

Parco di Serravalle

area sterrata, compresi i vialetti di accesso dalle ore 08:00 del 03/06/2025 alle ore 10:00 del 13/06/2025

Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’esecuzione dei lavori di manutenzione del piazzale nonché di realizzazione del plateatico e quelli di proprietà degli esercenti lo spettacolo viaggiante e indispensabili allo

svolgimento della fiera ivi comprese caravan e autocaravan, nonché per il successivo smontaggio

delle attrazioni.

per il periodo dal 14/06/2025 al 24/06/2025 dei provvedimenti di viabilità temporanei, di seguito dettagliati:

Via di Serravalle a San Martino (tratto compreso tra Viale Olimpiadi e la rotatoria con via Basilicata)

dalle ore 10:00 del 14/06/2025 alle ore 10:00 del 24/06/2025

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, su ambo i lati, eccetto per le strutture di

vendita degli esercenti il commercio su area pubblica autorizzati

Divieto di Transito eccetto veicoli in servizio di soccorso e d'emergenza e fornitori delle attività

presenti alla Fiera.

Via G. Monaco

dalle ore 10:00 del 14/06/2025 alle ore 10:00 del 24/06/2025

a) Tratto compreso tra via Basilicata e via delle Olimpiadi istituzione di

Doppio Senso di Circolazione

Divieto di Fermata sul lato destro del tratto compreso tra Via Basilicata e Via delle Olimpiadi

percorrendo la strada in direzione dello stadio

b) Intersezione con il V.le delle Olimpiadi, per i veicoli che percorrono Via Monaco

segnale di STOP

c) Intersezione con Via Basilicata (via Monaco numero civico 50)

Preavviso di Strada senza sfondo.

Via delle Olimpiadi tratto compreso fra Via Serravalle e Via Ticino – ambo i lati

dalle ore 10:00 del 14/06/2025 alle ore 10:00 del 24/06/2025

Divieto di Sosta con rimozione coatta agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 35ql.

Via delle Olimpiadi tratto fra via Serravalle e Via Maratona

dalle ore 10:00 del 14/06/2025 alle ore 10:00 del 24/06/2025

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto ciclomotori e motocicli.

Area a parcheggio compresa tra la Via L. Giuntini e la Via Pratella

per il periodo dal 09/06/2025 al 25/06/2025 dei provvedimenti di viabilità temporanei, di seguito dettagliati:

dalle ore 08:00 del 09/06/2025 alle ore 24,00 del 25/06/2025

Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto caravan ed

autocaravan di proprietà degli esercenti lo spettacolo viaggiante per la Fiera di Settembre e veicoli

in servizio di soccorso e d'emergenza su ambo i lati,

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad

interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Inoltre per la festa di fine anno scolastico dell'istituto Calasanzio l'ordinanza n. 229 dispone dalle ore 15:00 alle ore 24:00 del giorno 6 giugno 2025 per via Jacopo Carrucci nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Tripoli e via E. de Amicis il divieto di transito e il divieto di sosta con

rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli necessari

alla concretizzazione dell’attività citata in premessa, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa