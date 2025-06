Finisce fuori strada nell'Aretino, muore 64enne

A Bucine, in provincia di Arezzo, un uomo di 64 anni è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 18. L’auto sulla quale viaggiava è finita fuori strada per cause ancora in fase di accertamento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. È stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso 2, ma nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Tra le ipotesi al vaglio, quella che il 64enne possa essere stato colpito da un malore mentre era alla guida.