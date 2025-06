Numeri alle stelle per la prima domenica gratuita delle Gallerie degli Uffizi

Numeri alle stelle per la prima domenica gratuita di giugno agli Uffizi: quella del 2025 ha infatti segnato un + 26% rispetto alla prima domenica di giugno del 2024. Quest'anno, domenica 1 giugno, i visitatori complessivi di Uffizi, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli sono stati 38.372; 7.972 in più dello scorso anno, domenica 2 giugno, quando erano stati 30.400. Nello specifico, alla Galleria degli Uffizi domenica 1 giugno 2025 le presenze sono state 12.714 (+13,7%); molto rilevanti, in particolare, i picchi nell'afflusso a Palazzo Pitti, con 9070 visitatori, ben il 26% rispetto allo scorso anno, e al Giardino di Boboli, dove con 16.558 ingressi si cresce addirittura del 38%.

Notizie correlate