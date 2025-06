Giovani e disagio (?) - Fuori dai luoghi comuni: evento pubblico a Certaldo

Sabato 7 giugno, dalle ore 10.00 alle 12.30, presso il centro culturale MaPS - Macelli Public Space di Certaldo, si terrà l’incontro “Giovani e disagio (?) - Fuori dai luoghi comuni”, un evento pubblico promosso del progetto Viceversa: per un modello di educazione circolare, progetto selezionato in un bando nazionale nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che ha permesso la nascita di una Comunità Educante: un gruppo di cittadini e cittadine che si è attivato per costruire nuovi spazi di ascolto, cura e relazione con i giovani.

L’iniziativa nasce da un'esigenza forte e condivisa all’interno della Comunità Educante di Certaldo: quella di riflettere in modo più profondo, collettivo e non stereotipato sul tema del disagio giovanile. L'obiettivo non è raccontare i giovani dall’alto, ma costruire un dialogo autentico con loro e su di loro, partendo dai segnali che emergono nei territori, dai desideri e dalle inquietudini che attraversano le nuove generazioni, e dalle responsabilità che il mondo adulto (istituzioni, scuole, famiglie e comunità) può e deve assumersi. Alla luce dei temi al centro dell’evento, ha dato un importante appoggio alla realizzazione anche il Comitato “A-Maati, amati e riuscirai ad amare” nato in ricordo di Maati Moubakir per promuovere inclusione e integrazione.

A guidare il confronto saranno tre figure esperte che lavorano quotidianamente con adolescenti e giovani in diversi contesti:

Diego Mesa , sociologo, Università Cattolica di Milano

, sociologo, Università Cattolica di Milano Francesca Barbagli , psicologa clinica e di comunità

, psicologa clinica e di comunità Matteo Ceccherini, psicologo ed educatore di strada

A moderare il dialogo sarà la prof.ssa Francesca Bianchi, sociologa dell’Università di Siena.

Tra i temi centrali dell’incontro: la narrazione del disagio giovanile, le forme di fragilità e violenza che emergono nei contesti educativi e sociali, il ruolo delle comunità e delle politiche pubbliche nella prevenzione e nell’accompagnamento dei giovani.

Il Progetto Viceversa è realizzato da Associazione Polis Certaldo, Narrazioni Urbane, Comune di Certaldo, Università di Siena - DISPOC Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e Cognitive, Associazione Spazio Ipotetico, Associazione Circo Libero Tutti e Istituto Comprensivo di Certaldo, con il patrocinio di Cesvot.

Il progetto è stato selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.

Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate