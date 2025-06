Grave incidente tra auto e bici a Empoli, 11enne in codice rosso

Incidente questo pomeriggio a Empoli, tra un'auto e una bicicletta sulla quale stava viaggiando un giovanissimo di 11 anni rimasto ferito. È successo intorno alle 16 in via Giosuè Carducci, alle porte del centro cittadino. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un'automedica e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni per i rilievi. Da quanto emerso nell'impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, l'11enne ha riportato un politrauma. Soccorso in codice rosso il ragazzino, di origine straniera, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Al momento, secondo quanto si apprende, non è escluso il trasferimento all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

