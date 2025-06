Grosseto, Federico Guidoni nominato Cavaliere della Repubblica Italiana

Federico Guidoni, Presidente e CEO del network della salute Korian Italia, è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI).

Il prestigioso riconoscimento - conferito il 2 giugno a Grosseto – attesta il suo impegno non solo in ambito lavorativo, ma anche in campo culturale grazie all’organizzazione di mostre pro bono per la promozione della cultura del ‘900.

Nato a Orbetello, cresciuto a Grosseto e da molti anni a Milano, oltre ad essere Presidente e CEO di Korian Italia, che impiega oltre 9000 persone e offre i propri servizi accreditati con i SSR a più di 500.000 cittadini all’anno, è anche Vicepresidente nazionale AIOP e Presidente regionale di AIOP Valle D’Aosta. Tra gli altri meriti lavorativi e civili, Federico Guidoni ha guidato fin dall’inizio della Pandemia, tutte le strutture di Korian Italia, che si sono messe a disposizione delle pubbliche autorità fornendo posti letto, effettuando screening e creando Hub vaccinali.

Tra i risultati più significativi ottenuti sotto la sua guida, Guidoni ha attratto in Italia oltre 800 milioni di euro di investimenti esteri negli ultimi sette anni, destinati alla costruzione e acquisizione di nuove strutture sanitarie, all’ampliamento dei servizi offerti, all’innovazione tecnologica e alla crescita occupazionale.

Nel 2022 ha guidato la trasformazione di Korian Italia in Società Benefit, un traguardo che ha segnato l’evoluzione del Gruppo verso un modello di sviluppo più responsabile, orientato al benessere collettivo e alla creazione di valore per la società nel suo complesso.

In questo quadro, ha promosso con determinazione progetti di sostenibilità sociale, come la collaborazione con l’associazione D.i.Re. per la formazione degli operatori e la prevenzione della violenza di genere, oltre all’ottenimento della certificazione di parità di genere.

Sotto la sua guida, l’azienda ha inoltre avviato e mantenuto partnership strategiche con realtà di rilievo come Fondazione Umberto Veronesi, Fondazione Onda, Istituto Mario Negri, Soroptimist, consolidando un impegno condiviso nei campi della ricerca, della prevenzione, dell’empowerment femminile e della salute pubblica.

Parallelamente, ha avviato iniziative di sostenibilità ambientale, tra cui un importante piano di investimenti per la transizione energetica delle strutture e un progetto dedicato alla tutela della biodiversità urbana, che ha visto la creazione di spazi dedicati alle api nei giardini delle strutture cittadine.

Nel corso del 2023 e 2024 l’azienda ha inoltre ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui Top Employer, Best HR Team, StandOut Woman Award, Lean Award e Best Healthcare Award.

Come Amministratore Delegato, ha promosso la nascita della Corporate University, luogo strategico per l’apprendimento e l’innovazione, e sostenuto numerosi progetti locali attivati dalle strutture in dialogo con le comunità territoriali.

Infine, come privato cittadino, è da sempre impegnato nella promozione della cultura, mettendo gratuitamente a disposizione le proprie collezioni di arte e collaborando attivamente alla promozione della cultura del ‘900. Tra queste, si ricorda la mostra “Campari”, tenutasi a Milano nel 2019 e dedicata alla pubblicità da inizio secolo agli anni ’70, o la mostra del 2023 “Futurismo 360” e quella del 2024, “Manifesti d’Arte”, tenutesi entrambe a Grosseto.

L’onorificenza rappresenta dunque un riconoscimento alla carriera professionale e all’impegno culturale di Federico Guidoni, che nel suo percorso ha saputo coniugare l’attività imprenditoriale – fatta di attenzione alla cura, alle persone e all’ambiente – con il valore della cultura.

