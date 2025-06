I professionisti dell’Annunziata si interrogano su gentilezza e AI nella clinica

La gentilezza e il “prendersi cura” sono tematiche e pratiche con cui la comunità dell’ospedale dell’Annunziata da tempo ha scelto di misurarsi, anche attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione. Il 5 giugno (dalle 8.45 alle 16.30) il presidio di Ponte a Niccheri torna a porre al centro dell’attenzione l’umanizzazione delle cure unitamente al tema dell’innovazione tecnologica. L’incontro aperto al pubblico dal titolo “Oltre la cura. Quando l’innovazione incontra la gentilezza”, è stato voluto e organizzato dalla Direzione sanitaria e infermieristica dell’Annunziata, con il patrocinio della Asl Toscana centro, di Osma onlus e del Comune di Bagno a Ripoli. Presso la Biblioteca del Comune di Bagno a Ripoli si parlerà di gentilezza e intelligenza artificiale e come e se il binomio sia possibile. Il coinvolgimento e la partecipazione all’incontro vedranno impegnati tanti professionisti dell’Annunziata (anche da altre realtà ospedaliere dell’Azienda) ma anche Direttori di dipartimento della Asl Toscana centro. La mattina apriranno con i saluti istituzionali la Direttrice dell’ospedale, Elettra Pellegrino, la Direttrice infermieristica, Patrizia Grassi e il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti.

Il binomio umanizzazione e innovazione sarà declinato sulle varie realtà ospedaliere; ci saranno interventi nell’ambito del tema delle donazioni di sangue, ambito in cui l’innovazione tecnologica non ha potuto sostituire la solidarietà umana, e delle simulazioni per un miglioramento delle “non tecnical skills & kind nurse” in Pronto Soccorso.

Alla domanda se l’intelligenza artificiale modifica oggi la clinica e il comportamento, cercherà di dare una risposta il Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda, Alberto Mattei, mentre arriveranno anche le testimonianze di altre esperienze come quella dell’Ausl di Bologna.

Nel pomeriggio l’incontro ripartirà affrontando i temi dell’umanità e della gentilezza in pediatria e ostetricia e con una tavola rotonda dal titolo “Mente Cuore Macchina un trinomio possibile?”. Il giornalista Francesco Matteini, Direttore della testata on line QuiAntella.it, modererà il dibattito a cui sono stati invitati a partecipare il Direttore della Nefrologia e Dialisi Firenze 2 nonché presidente dell'Ordine dei medici di Firenze, Pietro Claudio Dattolo; il presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Firenze e Pistoia, David Nucci; il Direttore della SdS fiorentina sud est, Simone Naldoni; il Coordinatore del Comitato Aziendale di Partecipazione Asl Toscana centro, Sestilio Dirindelli; il Direttore Monitoraggio, Qualità e Accreditamento e per il dipartimento ostetrico infermieristico, Direttore Continuità ospedale territorio, Rosaria Raffaelli e la Direttrice del dipartimento oncologico, Luisa Fioretto.

