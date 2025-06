Incendio in un appartamento a Bientina, nessun ferito

Incendio in un appartamento a Bientina nel primo pomeriggio di oggi. Il rogo, divampato per cause in fase di accertamento, ha interessato almeno due stanze e nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto poco prima delle 15 sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Pisa che hanno prontamente estinto le fiamme, sviluppatesi nell'abitazione al primo piano nell'edificio di due piani fuori terra. Messo in sicurezza l'edificio, sono in corso le verifiche strutturali dell'immobile in seguito all'incendio che ha fortemente danneggiato l'appartamento. Sul posto anche la polizia municipale di Bientina. Proseguono gli accertamenti.

