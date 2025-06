La Mostra del Chianti entra nel vivo, 2100 bicchieri già venduti: una settimana di eventi

La 67ª Mostra del Chianti è partita nel migliore dei modi. Il primo lungo weekend dell’edizione 2025 ha registrato una grande affluenza e una risposta entusiasta da parte del pubblico, con 2.100 calici di vino venduti per le degustazioni negli stand delle aziende vitivinicole del territorio. Un risultato che conferma la forza attrattiva della manifestazione e la qualità delle produzioni locali.

Nel fine settimana sono iniziate anche le degustazioni guidate partendo dal vino Chianti di Montespertoli. La seconda degustazione, tenutasi lunedì, è stata curata dai Viticoltori di Montespertoli e ha avuto per titolo: "Scavalcando l’Appennino: il Sangiovese tra Modigliana e Montespertoli", un confronto che ha suscitato grande curiosità e interesse verso il Sangiovese.

"Siamo soddisfatti di questo avvio – ha dichiarato il Sindaco Alessio Mugnaini – perché la Mostra del Chianti è molto più di una festa: è un progetto condiviso, un’espressione concreta di comunità, cultura e lavoro. È bello vedere Montespertoli viva e accogliente, pronta a raccontarsi attraverso il vino e le sue tradizioni".

Tra i momenti più significativi anche la cerimonia istituzionale di lunedì 2 giugno, in occasione del 79° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Nella Sala del Consiglio Comunale si è tenuta la consegna di una copia della Costituzione Italiana ai giovani cittadini montespertolesi che nel 2025 hanno compiuto o compiranno 18 anni. All’iniziativa hanno preso parte 31 ragazze e ragazzi, accompagnati dalle loro famiglie, per ricevere simbolicamente la loro prima copia della Carta costituzionale.

“Un gesto che custodisce un valore profondo – ha dichiarato la Presidente del Consiglio Comunale Jessica Ghizzani – perché richiama i principi fondamentali della nostra democrazia e invita i giovani a diventare cittadini consapevoli e partecipi della vita pubblica”.

A seguire, una foto ricordo sulle scale del Palazzo Comunale ha concluso la mattinata. “Spero che questo giorno resti impresso nei loro cuori – aggiunge il Sindaco Mugnaini – perché è da qui che si costruisce il futuro: nella consapevolezza dei propri diritti, ma anche dei propri doveri verso la comunità e le istituzioni”.

La Mostra del Chianti proseguirà per tutta la settimana con un ricco programma di appuntamenti che animeranno il centro storico di Montespertoli fino a domenica 8 giugno.

Martedì 3 giugno si aprirà con la presentazione del libro AgriTortura di Riccardo Lupino al Centro Culturale “Le Corti”, a cui seguirà una nuova degustazione “Sfumature di rosso” in Piazza del Popolo. In serata, nel Piazzale Lotti, si disputerà il torneo di pallavolo delle Contrade, mentre la musica dal vivo sarà affidata al duo acustico Homeward Duo, che offrirà atmosfere intime e suggestive.

Mercoledì 4 giugno, il Palazzo Comunale ospiterà il convegno “Il giusto prezzo nelle filiere agricole”, organizzato in collaborazione con l’Università di Firenze e la Comunità del Cibo e dei Grani Antichi, mentre in piazza si svolgerà la cerimonia di consegna dei Premi Sportivi “Cino Cinelli” e “Paolo Vanni”. Dopo l’esibizione della Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi” e il flashmob dei bambini, la piazza si animerà con il torneo di burraco e con il gran finale del torneo di bocce al Bocciodromo. La serata si concluderà con il concerto della band I love K1.

Giovedì 5 giugno sarà la giornata del PianoDay, con un’intera serata in Piazza del Popolo dedicata alla musica per pianoforte a cura della Filarmonica “Amedeo Bassi”. Spazio anche al torneo di pallavolo delle Contrade e a due spettacoli distinti: quello comico di Gianluca Impastato in Piazza Machiavelli e una serata di cover musicali con chitarra e voce a cura del Duo Sesto Senso.

Venerdì 6 giugno, il pomeriggio si aprirà con la presentazione del libro Sei sempre tu, promossa da A.GE.D.O. Firenze, seguita da una delle degustazioni più attese della settimana. In serata, il pubblico potrà assistere all’esibizione Tango Queer, alla tradizionale sfilata delle Contrade e infine a un set notturno con sax e piano curato da Federico Tozzi.

Sabato 7 giugno sarà la giornata della Bisteccata della Solidarietà in Via Martini, promossa dalle associazioni del territorio, e del ritorno del planetario in Piazzale Lotti. Dopo la corsa con le botti e la degustazione serale, la musica tornerà protagonista con la Gemma Mazzoni Band e con il concerto sinfonico The W.A.M. Game in Piazza Machiavelli. A chiudere la serata sarà la Notte del Chianti con il DJ set Italians A GO-GO.

Infine, domenica 8 giugno, la Mostra si concluderà con una giornata ricchissima: al mattino il raduno di auto d’epoca “Bacco e Motori”, nel pomeriggio la sfilata storica ispirata alla vita contadina del primo Novecento, e a seguire le ultime gare delle Contrade con le premiazioni. In serata, l’asta benefica Etichetta d’Artista, presentata da Massimo Ceccherini e Rossano Falai a favore dell’Ospedale Meyer, precederà lo spettacolo conclusivo di fuoco e luci della Compagnia Accademia Creativa.

Ogni sera, inoltre, continueranno le degustazioni guidate, che accompagneranno i visitatori in un viaggio alla scoperta dei profumi, dei sapori e delle sfumature del vino Chianti, arricchendo l’esperienza della Mostra con momenti di approfondimento e convivialità. Qui il programma: www.mostradelchianti.it oppure https://www.facebook.com/MostraDelChianti

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

Notizie correlate