'Play On!': a Lastra a Signa l’estate è dei bambini con arte, gioco e comunità

È stato presentato questa mattina in conferenza stampa, presso il foyer del Teatro delle Arti del Comune di Lastra a Signa, il calendario estivo della nuova edizione de “La Piazza dei Bambini. 2025 on the road”, il progetto artistico e culturale promosso dalla Compagnia Mascarà – Teatro popolare d’arte con Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando “Partecipazione Culturale / Periferie”, con la direzione artistica di di Francesco Giorgi, sostenuto dal Comune di Lastra a Signa e da numerose realtà associative del territorio.

Al tavolo dei relatori, insieme al Direttore artistico Giorgi, presente anche il direttore della compagnia, Gianfranco Pedullà, il Sindaco Emanuele Caporaso, l’Assessore alla Cultura Massimo Galli e, per la Fondazione CR Firenze, la dott.ssa Paola Petrosino. Presenti all’iniziativa anche molti partner coinvolti nel progetto.

“La Piazza dei Bambini. 2025 on the road Play On” rappresenta un'evoluzione delle edizioni precedenti: un percorso partecipato che ha visto il coinvolgimento diretto dei ragazzi nella fase di ideazione degli eventi, un programma diffuso sul territorio comunale da giugno a settembre e il consolidamento di un progetto annuale che intreccia arte, educazione e socialità.

Il filo conduttore della rassegna è lo slogan “Play On!”, che evoca l’energia del gioco e della musica come strumenti per attivare relazioni, stimolare la creatività e valorizzare i luoghi. L’intero programma è stato pensato con e per i ragazzi, in particolare con il contributo del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi e di una rete consolidata di scuole, associazioni culturali,

sportive e sociali.

Un festival diffuso, gratuito e accessibile, che ancora una volta mette al centro l’infanzia e l’adolescenza come protagonisti attivi di una comunità viva e inclusiva, diventa la continuazione di un’attività teatrale che non finisce con l’inizio dell’estate.

Gianfranco Pedullà, direttore del Teatro delle Arti: “C’è bisogno di luoghi della cultura, sia al chiuso che all’aperto, per garantire continuità, accessibilità e qualità dell’offerta artistica. Il legame con il Teatro delle Arti di Lastra a Signa rappresenta un tassello importante di questa visione.

Questo approccio, che lavora sul doppio asse “dentro e fuori”, è per noi fondamentale, soprattutto nel periodo estivo, per costruire un teatro come servizio pubblico, accessibile, partecipato e fondato su un forte radicamento etico e artistico. Solo così è possibile proporre un’esperienza culturale autentica, capace di generare senso e bellezza.”

Francesco Giorgi, Direttore artistico di Piazza dei bambini PLAY ON: “Desidero ringraziare la Fondazione CR Firenze per aver creduto pienamente nel nostro progetto e per averlo sostenuto al 100%. Il contributo ricevuto è stato fondamentale, soprattutto sotto il profilo economico, e ci ha permesso di dare continuità a un’iniziativa che ha preso il via a novembre 2024 e proseguirà fino a ottobre 2025. Si tratta di un progetto nato con l’obiettivo di intercettare e coinvolgere le associazioni e i comitati del territorio. Abbiamo attivato nuove collaborazioni ampliando così la rete delle realtà partecipanti. Quest’anno i protagonisti principali sono stati i ragazzi più grandi della scuola media, che hanno partecipato organizzando loro le diverse attività tra cui uno spettacolo teatrale, un murales presso il centro sociale, e stanno ora lavorando a un gioco di ruolo con un’installazione interattiva che sarà presentata in occasione dell’inaugurazione.

Vogliamo valorizzare i luoghi in cui approda la Piazza dei Bambini, trasformandoli in occasioni di incontro e partecipazione. Al centro di tutto c’è l’idea di costruire relazioni tra bambini, famiglie e comunità. In un tempo in cui la società tende sempre più a frammentarsi e a renderci individui isolati, questo progetto vuole essere un invito a stare insieme, a condividere spazi, emozioni ed esperienze. Ed è proprio questa la sua forza più grande.”

Emanuele Caporaso, Sindaco di Lastra a Signa: “Con il progetto di quest’anno La Piazza dei bambini fa un’ulteriore passo avanti cerando di aprire ancora di più al territorio, alle associazioni e a un pubblico sempre più ampio e giovane mantenendo un alto livello di offerta qualitativa. L’amministrazione comunale ha intenzione di continuare a investire sul teatro e sulla cultura in una sinergia che continuiamo a coltivare per avere un territorio aperto, con un’offerta che sia da stimolo per le persone, per ritrovare il modo di stare fuori e uscire dall’individualismo”.

Massimo Galli, Assessore alla cultura del Comune di Lastra a Signa: “La Piazza dei bambini è un fiore all’occhiello del nostro territorio, un progetto che stimola bambini, ragazzi e famiglie a stare insieme condividendo arte, gioco, creatività creando i presupposti per far apprezzare ai più giovani il teatro e in generale la cultura. Grazie a tutte le realtà che hanno collaborato all’edizione

di quest’anno”.

Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze: “Con il bando Partecipazione Culturale, dedicato alle periferie urbane e giunto alla sua 5° edizione, la Fondazione CR Firenze sostiene progetti che favoriscono l’accesso alla cultura, con l’obiettivo di contrastare le

disuguaglianze: nello scenario attuale in cui l’accesso ai luoghi della cultura e dello spettacolo è sempre più influenzato da fattori economici e sociali, vogliamo impegnarci per promuovere iniziative che avvicinino le comunità alle arti e alla creatività, offrendo opportunità concrete di crescita e coesione sociale. Il progetto “LA PIAZZA DEI BAMBINI 2025 On the road Play On!” realizzato insieme a Compagnia Mascarà – Teatro popolare d’arte è un esempio di come la cultura possa diventare un’esperienza condivisa, capace di generare consapevolezza, cittadinanza attiva e coesione sociale”.

La rassegna Piazza dei Bambini prenderà il via mercoledì 11 giugno alle ore 18:00 nel centro storico, con un’inaugurazione ricca di musica, danze, letture, laboratori, installazioni artistiche e la coinvolgente maratona intergenerazionale. Partner del progetto: A.S.D Nuova Atletica Lastra, Associazione Festa di Sant’anna, Auser, Biblioteca di Lastra a Signa, Confraternita della Misericordia di Malmantile, Comitato Genitori, Centro Sociale di Lastra a Signa, Villa Caruso.

La presentazione dell’iniziativa estiva è stata anche un’occasione per tracciare un bilancio delle attività annuali del Teatro, che confermano un andamento molto positivo: oltre 16.000 accessi complessivi, tra la prima nazionale de “Le assaggiatrici di Hitler”, la programmazione cinematografica e le numerose iniziative promosse dall’Amministrazione comunale. L’attività della compagnia non si fermerà nemmeno durante l’estate: il progetto Teatro del Mare prosegue con una nuova prima nazionale. La Città Invisibile che debutterà all’interno della Casa di Reclusione dell’Isola di Gorgona nelle giornate di domenica 29, lunedì 30 giugno e martedì 1° luglio.

Il calendario nel dettaglio

11 giugno – Centro storico (Piazza del Comune e Giardino dietro le mura)

Dalle ore 18: Inaugurazione e “Play On!” con musica, danza, letture, laboratori, installazioni e

maratona intergenerazionale.

25 giugno – Malmantile (Giardino delle Storie)

Dalle ore 19: laboratori, pizza, spettacoli di magia e osservazione delle stelle.

2 luglio – Porto di Mezzo (Giardini Scuola Dante Alighieri)

Ore 18: laboratorio “Ricciorto”, fiabe al tramonto e spettacolo di burattini.

9 luglio – Brucianesi (Piazza Don Giulio Facibeni)

Dalle ore 18: laboratori, racconti al tramonto, performance circensi e musica.

16 luglio – Villa Caruso

Dalle ore 17: laboratori, racconti musicali dal mondo e drumcircle al tramonto.

23 luglio – Ponte a Signa (Fiera di Sant’Anna)

Ore 19: laboratori musicali con materiali riciclati, ore 21: spettacolo “Cenerentola Rock”.

5 settembre – Carcheri (Circolo ARCI)

Dalle ore 18: costruzione di un teatro in miniatura, pizza e spettacolo “Storie di Pulcinella”.

Per informazioni e per seguire le date:

https://www.facebook.com/PiazzadeiBambiniLastra

https://teatropopolaredarte.it/la-piazza-dei-bambini-on-the-road-play-on/

Un anno di successi per il Teatro delle Arti: oltre 16.000 presenze tra cinema e spettacoli dal vivo

Il Teatro delle Arti conclude la stagione 2024/2025 con numeri da record, confermandosi un punto di riferimento culturale per la città e il territorio metropolitano. Tra cinema e teatro, sono state registrate complessivamente oltre 16.000 presenze, di cui 13.000 spettatori paganti. Un risultato significativo, soprattutto considerando la concorrenza dei multisala e delle piattaforme digitali, che sottolinea la vitalità e l'attrattiva di una programmazione di qualità. Il settore cinema ha proposto 98 proiezioni durante la stagione, totalizzando 6.383 spettatori. Particolarmente significativa la partecipazione nel periodo gennaio-maggio 2025, con 60 proiezioni e quasi 4.000 presenze, segno evidente dell'interesse del pubblico e della qualità della proposta cinematografica.

Il teatro ha registrato 53 repliche con 6.428 spettatori complessivi. Dall’inizio dell’anno in crescita il teatro con 5330 presenze con 38 spettacoli solo nella prima parte dell’anno, con una media di 140 presenze. Tra queste, spicca la programmazione scolastica rivolta alle scuole primarie: ben 23 repliche dedicate ai più piccoli, che hanno attirato oltre 2.400 presenze, confermando l'importanza dell’educazione alla cultura sin dalla giovane età.

A questi numeri si aggiungono numerose iniziative promosse in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa, tra cui quelle realizzate in occasione della Giornata Internazionale della Donna e di altre ricorrenze significative. Eventi che hanno arricchito l’offerta culturale e dimostrato come il Teatro delle Arti sia non solo un luogo di spettacolo, ma un autentico spazio civico, capace di rispecchiare e

valorizzare l’identità della comunità.

“Siamo profondamente soddisfatti dei risultati raggiunti – commenta il direttore Gianfranco Pedullà – Questo bilancio positivo è frutto della sinergia tra l’impegno artistico, l’attenzione alla comunità e la collaborazione con le realtà del territorio. Il teatro e il cinema continuano a essere spazi di incontro, crescita e partecipazione.” Con questi dati incoraggianti, il Teatro delle Arti si prepara con rinnovato entusiasmo alla prossima stagione, consapevole di poter contare su un pubblico attento, affezionato e in continua espansione.

Fonte: Teatro Popolare d'Arte Lastra a Signa - Ufficio Stampa

Notizie correlate