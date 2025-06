Lavori sulla Fi-Pi-Li: chiusure dal 9 al 13 giugno a Firenze e nel Livornese

Su disposizione dell'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, sono stati programmati interventi che comporteranno la chiusura di carreggiate sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (Fi-Pi-Li), sia in orario serale che diurno, tra il 9 e il 13 giugno 2025.

In particolare, per consentire lo smontaggio del ponteggio sul cavalcavia n. 63 al km 68+70, sarà chiusa la carreggiata tra gli svincoli di Vicarello e Interporto Est in direzione Mare, e quella tra gli svincoli di Interporto Est e Collesalvetti (svincolo Autostradale) in direzione Firenze. Resterà comunque aperta al traffico la rampa di uscita dalla A12 dello svincolo di Collesalvetti in direzione Firenze.

Le chiusure saranno attive nei seguenti giorni e orari:

dalle ore 22.00 di lunedì 9 giugno alle ore 06.00 di martedì 10 giugno;

dalle ore 22.00 di martedì 10 giugno alle ore 06.00 di mercoledì 11 giugno;

dalle ore 22.00 di mercoledì 11 giugno alle ore 06.00 di giovedì 12 giugno;

dalle ore 22.00 di giovedì 12 giugno alle ore 06.00 di venerdì 13 giugno.

Inoltre, nella sola mattinata di martedì 10 giugno, è prevista la chiusura della corsia di marcia e di emergenza, dal km 1+170 al km 2+400, in direzione Mare, nel territorio del Comune di Firenze. L’intervento, legato a controlli sulla nuova pavimentazione previsti nell’ambito dei lavori di risanamento acustico, comporterà lo spostamento del traffico sulla corsia di sorpasso, sempre in direzione Mare. L’orario previsto per questa chiusura è:

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di martedì 10 giugno 2025.

Si raccomanda agli automobilisti massima attenzione e il rispetto della segnaletica temporanea.