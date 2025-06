Linkin Park in concerto a Firenze nell'estate del 2026

Chi ama i Linkin Park deve solo cerchiare di rosso la data di venerdì 26 giugno 2026 e aspettare l'uscita dei biglietti. La band originaria della California sarà a Firenze in tour nell'estate dell'anno prossimo, alla Visarno Arena si terrà l'unico concerto italiano del tour europeo 2026.

C'è attesa per i biglietti. Per gli utenti My Live Nation saranno disponibili in anteprima dalle 9 di mercoledì 4 giugno: per accedere alla prevendita basterà registrarsi in modo gratuito sul sito di Live Nation. La vendita dei tagliandi per il resto delle persone sarà aperta a partire dalle ore 9 di venerdì 6 giugno sui siti di VivaTicket, TicketMaster e TicketOne.

Da poco è uscito l'album 'From Zero' dei Linkin Park, il primo dopo la morte della voce Chester Bennington, avvenuta nel 2017. Nel 2024 come nuova voce della band è arrivata Emily Armstrong.