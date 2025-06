Lucia Arcarisi guiderà CNA Pisa giovani imprenditori

Lucia Arcarisi guiderà per i prossimi 4 anni il gruppo dei giovani imprenditori di CNA Pisa. Passaggio del testimone, lo scorso venerdì in Camera di Commercio, e l'avvio di un nuovo quadriennio per il gruppo di imprenditori che andranno a comporre la presidenza giovani dell'associazione di categoria pisana.

Arcarisi è CEO e fondatrice di Weabios, startup tech e spin-off dell’Università di Pisa specializzata in tecnologie tessili intelligenti e soluzioni wearable per l’industria, lo sport e il wellbeing. Ingegnere Biomedico, ha lavorato diversi anni nella ricerca accademica sia come assegnista che come co-docente in Biosensori del corso di laurea in Ingegneria Biomedica dell’Università di Pisa. Attualmente si occupa di innovazione, open innovation, prototipazione tecnologica, smart textile e dispositivi indossabili. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali e collabora attivamente con ecosistemi di innovazione tech e trasferimento tecnologico.

Ad affiancarla nel nuovo gruppo di presidenza ci saranno:

Alberto Carlo Nocera (Titolare Officina Digitale ACN, Pisa)

Alessandro Settimi (CEO di Proxima Robotics, Pisa)

Giacomo Lazzeri (titolare studio fotografico Giacomo Lazzeri, Pontedera)

Livia Bartoli (consulente finanziaria, Pisa)

"Vogliamo essere la casa di ogni giovane imprenditore pisano - interviene la neo-presidente Arcarisi -. Fare impresa è tanto una sfida quanto un atto di coraggio. E lo è soprattutto per un giovane imprenditore che spesso si sente solo ad affrontare il tutto, in un mondo sempre più complesso e in continua evoluzione. L’obiettivo del nostro mandato è rendere CNA il punto di riferimento per ogni giovane imprenditore del territorio.

Vogliamo rafforzare ancora di più la rete già esistente tra imprese digitali e tradizionali, startup, università, artigiani innovativi, promuovendo occasioni di confronto, formazione e crescita condivisa. Fare rete non è solo una strategia ma una necessità. È il modo migliore per affrontare i cambiamenti, trovare soluzioni e sentirsi parte di qualcosa di più grande. Il gruppo Giovani CNA Pisa si prepara così a essere il collante di questa rete, cucita tra le trame della tradizione e dell’innovazione, che rappresentano Pisa, con nuove iniziative, incontri e progetti pensati per dare voce, strumenti e visione a chi oggi costruisce il futuro imprenditoriale del nostro territorio".

Fonte: Cna - Ufficio stampa