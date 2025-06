Tragedia questa mattina nelle acque tra Follonica e Scarlino, in Maremma: un uomo di 66 anni è deceduto dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno. Nonostante l’intervento tempestivo di un bagnino e i tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare. Testimoni lo avevano visto allontanarsi verso il largo prima del malore. Sul posto sono intervenuti il 118, la Guardia costiera e l’elisoccorso Pegaso.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: