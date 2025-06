Un montelupino in Serie A: l'impresa di Andrea Fulignati con la Cremonese

Montelupo Fiorentino si scrive con la A. Andrea Fulignati, calciatore in forza alla Cremonese e originario proprio di Montelupo, è stato tra i protagonisti dell'impresa grigiorossa: con la Cremo è salito, quasi a sorpresa, in Serie A dopo la finale playoff con lo Spezia. Sfavorita, la Cremonese doveva solo vincere in trasferta al Picco e lo ha fatto col brivido, 2-3 con due gol spezzini negli ultimi minuti.

Per Andrea Fulignati - nato a Empoli nel 1994 - è arrivata la promozione in Serie A in una stagione non facile ma che lo ha visto come titolarissimo della squadra allenata da Stroppa (e per un breve intermezzo da Corini). Era in campo anche a La Spezia, tra i protagonisti di una vittoria insperata dopo lo 0-0 dell'andata.

Per Fulignati però è un ritorno in Serie A. L'aveva già conquistata quando era portiere di riserva a Palermo nel 2013-14, ma per esordire nel massimo campionato aveva dovuto aspettare il 2016-17. Si è imposto come uno dei migliori portieri della Serie B negli ultimi due anni e ora è pronto, a trent'anni compiuti, a riprendersi la massima serie.

