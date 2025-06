Montemurlo, Ginevra Marchetti sale quattro volte sul podio al Campionato assoluto estivo di nuoto artistico

Nuove affermazioni per la giovane nuotatrice montemurlese Ginevra Marchetti che si è imposta al Campionato assoluto estivo di nuoto artistico, che si è svolto allo stadio del nuoto di Cuneo dal 29 maggio al 1 giugno scorsi. Alla competizione hanno partecipano 250 atleti provenienti da tutta Italia Ginevra Marchetti, 18 anni, ha preso parte a tutti gli esercizi di specialità presenti alla competizione. Allenata dalla sua storica allenatrice, Simona Ricotta e dai preparatori e tecnici di altissimo livello della sua attuale società Rari Nantes Savona, Ginevra è riuscita a salire per ben quattro volte sul podio. Con Gabriele Minak ha conquistato la medaglia nell’esercizio di duo mix ed i due giovani atleti si confermano campioni italiani con la performace su musica di Čajkovski “Il lago dei cigni”. Con l’esercizio di solo Ginevra ha dato vita ad una meravigliosa performance sulle note di Ennio Morricone “La Luz Prodigiosa”. La Marchetti conquista inoltre il titolo di vice campionessa italiana con l’esercizio di Duo Femminile ed ha esordito insieme alla compagna di società e nazionale Greta Gitto con l’esercizio di squadra della Rari Nantes Savona, che si proclama anche società campione d’Italia.

Risultati importanti per Ginevra che si conferma ai vertici del settore nella massima competizione nazionale. Dopo la gara è già rientrata in vasca a Savona dove sta preparando con la nazionale juniores gli esercizi per la prossima competizione internazionale che la vedrà impegnata ad Atene in Grecia dal 25 al 29 giugno. L’aspetta anche la maturità linguistica quindi sarà un mese molto impegnativo per lei ma, come affermano il sindaco Simone Calamai e l'assessore allo sport Valentina Vespi, « Siamo certi che Ginevra saprà affrontare tutte le sfide che la aspettano con determinazione, grinta e passione, sempre verso nuovi importanti traguardi sportivi e personali".

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

