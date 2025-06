Nidi, in pubblicazione graduatoria provvisoria per bambini in fascia di età 'piccoli'

È in pubblicazione la graduatoria provvisoria per la fascia di età 'piccoli' per l’accesso ai nidi d’infanzia comunali/Centro Zerosei per l’anno educativo 2025/2026.

Il documento può essere consultato fino al 13 giugno 2025: le graduatorie sono visibili sul sito web del Comune di Empoli, cliccando su questo link:

https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Nidi-d-infanzia-Centro-Zerosei-Anno-Educativo-2025-2026-ISCRIZIONI

La graduatoria è relativa alle domande pervenute nel periodo che va dal 1 al 31 maggio 2025 soltanto per quanto riguarda le iscrizioni dei bambini e delle bambine nelle fasce di età 'piccoli', ovvero nati dal primo ottobre 2024 al 31 maggio 2025.

Fino al prossimo 13 giugno 2025 è possibile presentare eventuale ricorso in merito al punteggio assegnato in graduatoria, con motivata nota scritta indirizzata alla dirigente del settore Servizi alla persona del Comune di Empoli.

Tutte le famiglie interessate sono invitate a prendere visione della pubblicazione, ricordando che ha a tutti gli effetti valore di notifica alle stesse. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio Educativo all'infanzia del Comune di Empoli, chiamando il numero 0571 757127 o scrivendo una mail a servizieducativi@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

