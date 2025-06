Non rispetta il divieto di avvicinamento alla ex, arrestato a Livorno

Trovato nei pressi dell'abitazione della ex un 40enne è stato arrestato dai carabinieri di Livorno in flagranza di reato per violazione del divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa familiare. L'uomo, sottoposto alla citata misura cautelare da circa due mesi per presunte condotte persecutorie ai danni dell'ex compagna, non avrebbe rispettato la prescrizione imposta dall'autorità giudiziaria. Alla persona offesa infatti sarebbe scattato l'allarme del proprio dispositivo, collegato a quello dell'indagato allertando contemporaneamente la centrale operativa, che ha immediatamente inviato una pattuglia. Attivate le ricerche dell'uomo, i militari lo hanno rintracciato sul posto. Sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria labronica, che ha convalidato l'operato dell'Arma e confermato la misura degli arresti, con il divieto di comunicare con ogni mezzo con la persona offesa.

