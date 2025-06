Oste, anziano cade dal terrazzo: interviene l'elisoccorso

Grave incidente domestico questa mattina nella frazione di Oste nel Comune di Montemurlo. Un uomo di 86 anni è caduto dal terrazzo del primo piano di un condominio in via Oste 144. L'uomo ha fatto un volo di alcuni metri ed è finito sul marciapiede sottostante, sbattendo con violenza il volto sull'asfalto. Sul posto sono arrivate subito due ambulanze della Misericordia di Oste e della Misericordia di Montemurlo, ma vista la gravità della situazione il 118 ha allertato l'elisoccorso Pegaso, che è atterrato nel campo della Misericordia di Oste. In questo momento il personale medico sta cercando di stabilizzare l'uomo, prima di trasferirlo all'ospedale di Careggi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Montemurlo che stanno compiendo accurati rilievi per stabilire se si sia trattato di un gesto volontario o se l'uomo sia scivolato mentre stava sistemando una tenda sul terrazzo di casa. Sul balcone infatti è stata trovata una scala ed è quindi probabile che l'anziano abbia perso l'equilibrio mentre effettuava delle riparazioni o abbia avuto un malore e sia caduto nel vuoto.

