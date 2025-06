Piano per la messa in sicurezza della Fi-Pi-Li nel territorio pisano, Consiglio Provinciale approva all'unanimità

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta del Consiglio Provinciale di Pisa dello scorso 26 maggio un ordine del giorno relativo al Piano per la messa in sicurezza e il miglioramento funzionale degli svincoli della Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno nel territorio provinciale pisano.

"La Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (SGC FI-PI-LI) è un’infrastruttura strategica per la mobilità regionale e per l’intero sistema economico della Provincia di Pisa", afferma il Presidente Massimiliano Angori. "È dunque molto positivo che i due gruppi consiliari abbiano trovato la quadra per convergere su un testo condiviso. È stato infatti messo a punto un testo che riporta una versione condivisa dai due gruppi, a partire dalla prima proposta del Consigliere Roberto Sbragia di Comunità e Territori".

"Diversi svincoli della FI-PI-LI presenti nel territorio provinciale (San Miniato, Montopoli, Pontedera-Ponsacco, Pisa- Aurelia, ndr) evidenziano gravi criticità in termini di sicurezza, fluidità del traffico e adeguatezza rispetto ai flussi veicolari attuali, specialmente nei collegamenti con le zone industriali e i poli produttivi", aggiunge il Sindaco di San Miniato e Consigliere provinciale Simone Giglioli, Capogruppo di Centrosinistra per la Provincia di Pisa.

"Il miglioramento delle infrastrutture viarie è condizione imprescindibile per la sicurezza dei cittadini, la sostenibilità ambientale e la competitività economica, e le risorse della Provincia di Pisa, soggette anche ai tagli governativi del cui ripristino non vi è alcuna certezza, non sono certamente sufficienti per sostenere direttamente interventi infrastrutturali di tale portata. Per questo, attraverso l'ordine del giorno condiviso, chiediamo alla Regione Toscana la messa a punto di un tavolo tecnico permanente, che coinvolga anche i Comuni interessati, finalizzato alla redazione di un piano di messa in sicurezza e miglioramento funzionale degli svincoli della SGC FI-PI-LI nel territorio provinciale. È infatti necessario un piano strutturato e coordinato, condiviso tra Regione, Provincia e Comuni, per garantire una progettualità efficace e una regia istituzionale forte.

Richiediamo inoltre alla Regione Toscana di attivarsi formalmente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché venga previsto un piano straordinario di finanziamento nazionale per la messa in sicurezza e l’adeguamento degli svincoli della FI-PI-LI, infrastruttura fondamentale anche per le direttrici economiche del Paese. La Provincia di Pisa inoltre è disponibile a valutare, in sinergia con la Regione Toscana, tutti gli ulteriori svincoli della FI-PI-LI presenti nel territorio provinciale pisano, al fine di verificarne l’adeguatezza rispetto ai carichi di traffico e alle funzioni di connessione con le zone urbane, industriali e logistiche, coinvolgendo opportunamente le varie rappresentanze economiche locali e le associazioni di categoria interessate, in una attenta opera di dialogo e confronto, come consueto per il nostro Ente", conclude il Consigliere Giglioli.

Fonte: Ufficio stampa

