Prima da tutto esaurito per 'Note nei chiostri empolesi'

Il chiostro di S. Maria a Ripa gremito. Applausi a non finire per Fabio Furìa, Ettore Pellegrino e l’Orchestra Ico Suoni del Sud, protagonisti di “Otto stagioni per un bandoneon”. Il concerto di apertura di “Note nei chiostri empolesi”, rassegna promossa con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze, con il sostegno del Ministero della Cultura e il supporto della Fondazione Il cuore si scioglie, ha fatto registrare il tutto esaurito e soprattutto grande entusiasmo da parte del pubblico presente.

Il prossimo appuntamento con la rassegna a ingresso gratuito, parte del cartellone di eventi estivi promossi dall’amministrazione comunale che proseguirà fino al 31 luglio in luoghi di grande fascino come il chiostro della chiesa di Santa Maria a Ripa, il chiostro della Collegiata di Sant’Andrea e il chiostro degli Agostiniani, è per giovedì 12 giugno: lo stesso chiostro di S. Maria a Ripa ospiterà Fabrizio Meloni (clarinetto) e l’Orchestra Il Contrappunto diretta dal Maestro Damiano Tognetti: saranno proposti brani di Mozart, Darmanin e Grieg.

Intanto domani, mercoledì 4 giugno, prenderà il via “Musica nelle frazioni”, cartellone da dieci concerti a ingresso gratuito che, fino al 6 agosto, ogni mercoledì sera alle 21.15, proporrà concerti di grande qualità. Parte del calendario di iniziative estive “Uno spettacolo d’estate – Empoli 2025” a cura del Comune di Empoli, “Musica nelle frazioni” è promossa dall’associazione Il Contrappunto di Empoli con il patrocinio del Comune di Empoli, il sostegno del Ministero della Cultura e con il supporto della Fondazione Il Cuore si scioglie. A rompere il ghiaccio, mercoledì 4 giugno alle 21.15 saranno i Quintett8ni, ensemble composto da Ignazio Bruno e Roberto Biliotti (tromba), Simone Squarzolo (flicorno), Giacomo Montanelli (trombone) e Nicolò Perferi (basso tuba), con il concerto “Per un pugno di ottoni - Viaggio tra le colonne sonore” e musiche di Morricone, Rota, Mancini, Joplin, Berlin e Menken.

Fonte: Il Contrappunto - Ufficio stampa

