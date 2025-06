Fool Park cambia e si fa 'attrattivo': ecco un progetto che nasce dal basso

Fool Park è la manifestazione che da sette anni, nel mese di luglio, anima il Parco dell’Ambrogiana. Nel 2025 il progetto compie un salto di qualità: oltre agli eventi, prende il via un percorso strutturato di coinvolgimento della cittadinanza, con un’attenzione particolare ai più giovani. Il percorso è sviluppato in collaborazione con Sociolab e Co&So Empoli, grazie alle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea tramite la Regione Toscana.

Il finanziamento permette di realizzare azioni specifiche per coinvolgere attivamente ragazze e ragazzi, sia nella fase di progettazione della manifestazione, sia in iniziative successive che potranno incidere in modo concreto sulla vita del parco.

Da circa una settimana è online un questionario per raccogliere idee e proposte da inserire nel programma. In pochi giorni hanno risposto 122 persone, con un’età media di 29 anni, suggerendo attività, generi musicali, format e spunti creativi.

Nei prossimi giorni si terrà inoltre al MMAB un incontro dedicato alla progettazione di Fool Park a cui sono invitati i giovani di Montelupo e dei territori limitrofi

Contemporaneamente è stata pubblicata una call rivolta a chi desidera partecipare a un percorso di empowerment dedicato all’animazione di comunità e alla coprogettazione.

Chi aderirà all’avviso pubblicato da Sociolab prenderà parte a quattro incontri, durante i quali – attraverso esercitazioni, osservazioni e attività pratiche – potrà acquisire strumenti legati all’ascolto attivo, all’osservazione partecipata e alla progettazione condivisa.

L’idea di fondo è semplice: per realizzare un progetto efficace è fondamentale che nasca dal basso, venga condiviso e adattato al contesto.

Anche se il percorso è inserito nel progetto Fool Park e legato alle politiche giovanili, le competenze acquisite saranno spendibili in contesti diversi.

Nello specifico, il gruppo di partecipanti lavorerà su un’ipotesi concreta: la possibile apertura di un chiosco/punto ristoro nel Parco dell’Ambrogiana, mettendo in pratica quanto appreso durante la formazione.

Il percorso è gratuito ed è rivolto a cittadine e cittadini sensibili alle tematiche sociali e alla promozione della partecipazione attiva.

“Il Comune di Montelupo non è nuovo alla realizzazione di percorsi partecipativi rivolti ai giovani: in un passato recente abbiamo lavorato alla progettazione del nuovo centro giovani. Questo progetto è diverso, perché non si limita al coinvolgimento, ma punta a trasmettere strumenti e competenze utili anche in altri ambiti – dichiara l’assessora alle politiche giovanili Aglaia Viviani –. Partecipare significa contribuire in modo diretto alla riqualificazione di un’area importante del territorio e alla creazione di nuove opportunità per la comunità”.

Ai partecipanti è richiesto l’impegno a prendere parte a 4 incontri di empowerment e a 2 camminate partecipate, finalizzate all’osservazione attiva dello spazio pubblico.

Per candidarsi

Compilare il modulo online disponibile sul sito del Comune.

Le candidature saranno accolte fino a domenica 8 giugno 2025.

Calendario del percorso

Incontri di empowerment (orario 18.00-21.00)

Lunedì 9 giugno 2025

Giovedì 19 giugno 2025

Martedì 24 giugno 2025

Martedì 1 luglio 2025

Camminate partecipate (orario 18.00-21.00)

Venerdì 20 giugno 2025

Giovedì 10 luglio 2025

Tutte le attività si svolgeranno presso il MMAB – Montelupo Museo Archivio Biblioteca, via Vittorio Veneto 11, Montelupo Fiorentino.

Per informazioni:

neusa.tsimba@sociolab.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

